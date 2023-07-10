Друг Реджеп наносит удар. Что это было?

Принято считать, и до недавнего времени нельзя было сказать, что без оснований, что в то время как европейские страны оказывают Украине безоговорочную поддержку в рамках НАТО, Турция пытается баллансировать между Украиной и Россией. Однако прошлая неделя явно выбилась из этой картины.

С одной стороны, Украина хоть и получила поддержку от западных союзников в виде анонса новых поставок вооружений, была явно раздосадована невнятной политической позицией тех, кто снова отодвинул перспективу ее вступления в НАТО.

С другой стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не только выразил однозначную поддержку вступлению Украины в НАТО и не только подтвердил поддержку Анкарой независимости и территориальной целостности Украины (то есть принадлежность ей Крыма), но и сделал шокировавший многих шаг - передал прибывшему к нему президенту Украины Владимиру Зеленскому командиров "Азова", которые должны были удерживаться в Турции до конца войны.

Говорящая голова (или "усы", как его часто называют) Кремля Дмитрий Песков назвал этот шаг "друга Реджепа" нарушением договоренностей, неприятным и неожиданным, особенно учитывая тот факт, что Россию о нем никто не уведомил. А ведь вдобавок к этому Эрдоган договорился с Зеленским о производстве для Украины боевых беспилотников, заявил, что России следует продлить зерновую сделку и призвал Путина приехать к нему так, что это выглядело чуть ли ни как вызов подчиненного к руководителю.

Все это вызвало настоящую истерику у многочисленных Z-комментаторов, с плачем об очередном "ударе в спину", констатацией неисправимой враждебности Турции России и констатацией униженного положения последней в мировой политике.

Что же произошло и чем объясняется столь резкий демарш "друга Реджепа" по отношению к "другу Владимиру", чуть было не свергнутому недавно собственным поваром и уже приготовившемуся эвакуироваться из Москвы в Петербург?

Есть два основных объяснения происходящему.

Первое - то, что называется "хорошая мина при плохой игре". Те, кто озвучивают эту позицию, пытаются представить дело так, как будто бы Эрдоган действовал чуть ли не по тайной договоренности с Путиным, чтобы "подсластить пилюлю" якобы неуспешного контрнаступления Украины. На наш взгляд, этот подход из серии "Путин всех переиграл" не выдерживает никакой критики и начинает выглядеть уже откровенно абсурдно в условиях, когда некоторые и бросок вагнеровцев к Москве, показавший, что Россия представляет собой карточный домик, готовый сложиться в любой момент, умудрились выставить чуть ли ни как постановку самого Путина (чтобы что?!).

Второе, представляющееся наиболее убедительным - это демарш Эрдогана в связи с предстоящим выходом России из зерновой сделки, затрагивающим интересы Турции на Ближнем Востоке и в Африке. Эрдоган таким образом показывает Путину, что тот находится не в том положении, чтобы одновременно с противостоянием Западу еще и наносить урон продовольственной безопасности Юга.

Это Турция является страной, которая одновременно состоит в НАТО и в то же время естественным образом связана с Ближним Востоком и Африкой. Россия же под руководством ее "многоходовочника" как настроила против себя весь Запад, так и является чужеродным элементом для Ближнего Востока и Африки, несмотря на все попытки разыгрывать их карту в противостоянии с ним.

Поэтому в данном случае демарш Эрдогана представляет собой указание Путину его истинного места - лидера-неудачника, который должен просить Эрдогана и Турцию о помощи в выходе из положения, в которое он себя загнал, а не игнорировать интересы стран и регионов, к которым он апеллирует.