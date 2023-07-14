Турция: на свободу выходят курдские исламисты

Начавшиеся внезапно разговоры о возможном вступлении Турции в ЕС сопровождаются неизменным комментарием либеральных противников Эрдогана. По их словам, если Турция хочет в ЕС, она должна показать свою приверженность и европейским ценностям и освободить заключенных оппозиционеров, таких как Осман Кавала и Селахаттин Демирташ. Таково требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Но впечатление такое, будто турецкие власти решили послушать эту рекомендацию... и освободить совсем других людей.

Так, в понедельник стало известно, что на свободу выходит известный турецкий проповедник 38-летний Абу Ханзаля (Халис Баянджук). Абу Ханзаля давно известен как "турецкий амир ИГИЛ" (несмотря на то, что он в своих проповедях критиковал их), а в 2021 году его обвинили в "создании и руководстве вооруженной террористической организацией" и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Его заключение, кстати, либеральная и секулярная часть турок приветствовала, ни у кого их низ не возникло сомнений, что "режим АКР" может посадить такого человека не за что. Между тем, ряд курдских активистов этот приговор связывали именно с курдской проблемой. Абу Ханзаля - курд, да к тому же сын известного лидера турецко-курдской "Хизбаллы" (не путать с ливанской шиитской организацией) из Батмана. И хотя его салафитские взгляды действительно можно назвать оппозиционными, ничего общего с ИГИЛ у него не было.

По этой причине, такие активисты как Сидкы Зылан, курдский политик и бывший член "Саадет", даже призывали все курдские организации, от левацкой HDP до исламистской HÜDA-PAR, объединиться и совместно добиваться освобождения видных курдов - Демирташа и Абу Ханзалю.

Союз этот не состоялся, зато состоялся другой - у Huda-Par с АКР. Ряд наблюдателей считает, что пересмотр приговора Абу Ханзале непосредственно связан с этим. "HÜDA-PAR заранее провела обширные переговоры с Кассационным судом. В обмен на поддержку АКР они представили это дело и подобные дела." - сообщает турецкий новостной оппозиционный сайт Gerçek Gündem.

Лидер HÜDA-PAR Зекерия Япыджоглу ранее был защитником Хаджи Баянджука (отца Абу Ханзали) во время его приговора к пожизненному заключению.

Примечательно, что несколько лиц, связанных с HÜDA-PAR и курдской «Хизбаллой», также были освобождены после включения партии в правящую коалицию. В конце мая газета Yeni Yaşam сообщила, что четверо боевиков курдской «Хизбаллы» были освобождены при "сомнительных обстоятельствах". Повторного суда над ними требовал все тот же ЕСПЧ, но в таких случаях секулярная оппозиция обычно считает, что ЕСПЧ "заигрался в либерализм".

Как бы то ни было, Сирадж Шанли, Мухаммет Омер Фарук Айдын, Мехмет Эмин Джан и Фейсель Гюрсес вышли на свободу. При том, что обвиняли их в многочисленных убийствах, в том числе генерального секретаря медицинского факультета Университета Диджле, Ибрагима Сары, в 1999 году.

Еще один член «Хизбаллы», которого обвиняли в пытках и убийстве не менее трех человек, был помилован президентским указом перед выборами 14 мая по причинам, в которым часто отказывали политическим оппонентам президента. Мехмет Эмин Алпсой отбывал пожизненный срок без права на досрочное освобождение и вдруг... его просьба о помиловании со ссылкой на почтенный возраст была удовлетворена. А вскоре может выйти на свободу и сын Алпсоя, который тоже жалуется на здоровье в тюрьме.

Сирадж Шанлы, давно разыскиваемая фигура и почетный имам «Хизбаллы», сдался, узнав о массовом освобождении других боевиков. Шанлы был освобожден после дачи показаний без задержания даже на сутки.

Кроме того, в июне на свободу вышел известный проповедник и глава фонда "Фуркан" Алпарслан Куйтул. Тоже курд кстати. С него не снято подозрение и в его отношении продолжается судебное разбирательство, но он в любом случае уже не в тюрьме.

В целом, очевидно, что союз курдских исламистов с правящей партии начинает приносить плоды. Но вряд ли это оценят в Евросоюзе.