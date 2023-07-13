Прихожане мечети в Котельниках обратились к Путину

Прихожане мечети в подмосковных Котельниках записали видеобращение к Владимиру Путину с просьбой защитить их от силовиков. Они просят принять жесткие меры в отношении омоновцев, которые сорвали пятничную молитву. Значительная часть прихожан этой мечети – выходцы из республик Северного Кавказа, то есть граждане России.

Во время пятничной молитвы 7 июля в здание мечети пришли сотрудники ОМОНа: "Не снимая уличной обуви, они ворвались в помещение, где молятся люди. Проявляя неуважение, с криками, нецензурной бранью, применяли физическую силу. Оскорбляли прихожан, среди которых большинство граждан России", – утверждает на видео один из свидетелей.

Этот рейд мог быть связан с поиском нелегальных мигрантов, однако действия силовиков похожи на исламофобию, говорит администратор мечети Ринат Барханов.

"Нас возмутило, что это произошло во время пятничной молитвы. Мы не против проверок, но, пожалуйста, не в стенах нашей общины", – отметил Барханов.

Он добавил, что прихожане мечети – это, в основном, уроженцы Северного Кавказа, Татарстана и Башкортостана. Из иностранных граждан, по его словам, ее посещают выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Духовное управление мусульман Московской области выпустило заявление, осуждающее действия силовиков. Там отметили, что по каждому поступку сотрудников ОМОНа, "принижающему права и достоинства людей, попавших под этот рейд", будут направлены заявления в прокуратуру.