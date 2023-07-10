Нападение ОМОН на мечеть в Котельниках

Духовное управление мусульман Московской области в тот же день выступило с осуждением очередного рейда российских силовиков в мечети по адресу: г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 5/3.

"В священный для всех мусульман пятничный день, 7 июля 2023 года, сотрудники ОМОНа провели вопиющий по своей бесцеремонности рейд в Мусульманском центре по адресу: г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 5/3. Во время рейда силовики не дали верующим завершить молитву, положили их лицом в пол, напугали детей до слез, топтались в обуви по коврам, а когда прихожане законно потребовали объяснить причину их длительного удержания в стенах Мусульманского центра, один из сотрудников ОМОНа распылил в сторону прихожан огнетушитель.

Духовное управление мусульман Московской области категорически осуждает варварские действия сотрудников ОМОНа, проводивших этот уничижительный рейд, который по своим методам больше был похож не на проверку документов, а на операцию по задержанию особо опасных преступников."

ДУМ Московской области естественно добавляет дежурные мантры о том, как "Подобные действия силовиков дискредитируют годами выстраиваемые государственно-конфессиональные отношения, а также наносят существенный ущерб межнациональному и межрелигиозному миру и согласию в обществе, что критически недопустимо, особенно сейчас, когда единство народов России так важно."

Это конечно же наивный взгляд, потому что подобные действия силовиков являются органичной частью государственно-конфессиональных отношений в РФ. В самом деле, разве это первый раз, когда ОМОН устраивает налеты на молящихся людей?

Относительно Котельников надо понимать следующее. Это район, в котором проживают много мигрантов, и как сообщается, силовики в последнее время зачастили с рейдами на различные мусульманские кафе и хостелы. Так они вроде как борются с нелегальной миграцией, хотя под депортацию попадают и люди, у которых все в прядке с документами.

Тем не менее, это был первый раз, когда столь дикому налету подверглась мечеть. ДУМ пообещало подать заявление в прокуратуру "по каждому действию сотрудников ОМОНа, принижающему права и достоинства людей, попавших под этот рейд". Ну что ж, успехов, но давайте, дорогие сотрудники ДУМ, не делать вид, будто это "перегибы на местах".

Напомним, что еще в мае силовики закрыли молельный дом в многоэтажке в котельниках, а следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Пришли силовики после репортажа о молельном доме на ТВ. Еще раньше, в 2021 году ОМОН и ФСБ устроили рейд на ту же мечеть, задержано было 60 человек.

Во всех этих рейдах немалую роль играют жалобы местных жителей на понаехавших мигрантов. Достаточно зайти на любой сайт и почитать комментарии, чтобы понять, что повторяется любимая российская история. Им не нравится, что в 17-этажной жилой многоэтажке устроено молельное помещение, но они также не хотят чтобы мусульманам построили мечеть. Именно так выглядят "межнациональные и межрелигиозные мир и согласие" в России в 2023 году.