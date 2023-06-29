Сожжение Корана в Швеции: реакция и последствия

Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Турция и Египет - лишь некоторые из стран с мусульманским большинством, которые осудили сожжение Корана в Швеции во время праздника Ид аль-Адха в среду.

Марокко отозвало своего посла в Швеции после инцидента в Стокгольме и вызвало поверенного в делах Швеции в Рабате, чтобы выразить «решительное осуждение этого нападения и неприятие этого неприемлемого акта».

«Эти события разжигают чувства мусульман всего мира и представляют для них опасную провокацию», — заявили в МИД Ирака.

Египет назвал это «позорным актом, оскорбляющим чувства мусульман», а Кувейт призвал привлечь к ответственности виновных в таких «враждебных действиях». Лига арабских государств, межправительственная организация, представляющая арабоязычные страны Ближнего Востока и Африки, назвала это «посягательством на основу нашей исламской веры». Были также осуждения со стороны Саудовской Аравии, Дамаска, Объединенных Арабских Эмиратов, министерства иностранных дел Палестины и Организации исламского сотрудничества, состоящей из 57 членов. Правительство талибов в Афганистане назвало сожжение Корана актом «крайнего презрения к этой благородной религии». Тем временем движение «Хизбалла» в Ливане призвало мусульманские и арабские страны предпринять шаги, чтобы заставить Швецию и другие страны предотвратить повторение этого в будущем. Влиятельный иракский шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр призвал к протестам у посольства Швеции в Багдаде с требованием смещения посла страны. Министр иностранных дел Турции назвал это «гнусным протестом в Швеции против нашей священной книги в первый день благословенного Ид аль-Адха». Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «В конце концов мы научим западные памятники высокомерия тому, что оскорбление мусульман не является свободой мысли».

Напомним, Салван Момика, 37-летний иракец, проживающий в Швеции, разорвал несколько страниц священной книги, растоптал ее и поджег страницы возле самой большой мечети в шведской столице.

Момика совершила провокацию под пристальным вниманием полиции после того, как получила на это разрешение от шведских властей. Несмотря на данное ему разрешение, шведская полиция позже начала расследование в отношении Момика. Ему инкриминируют два нарушения - подстрекательство против этнической группы и нарушение правил пожарной безопасности.

"- Это надо оценивать в каждом конкретном случае. Простое сожжение Корана не считается преступлением. А если это происходит около мечети, то это подстрекательство против этнической группы? Мы хотим расследовать это", — говорит Хелена Бострём Томас.

Вообще, судя по ее словам для шведской прессы, создается впечатление, что для самих шведов произошедшее стало большой неожиданностью, так как исламофоб Момика воспользовался лазейками в либеральных законах и шведской бюрократии, в итоге получив разрешение на антиисламскую акцию с осквернением Корана. Возможно конечно это попытка стокгольмской полиции выкрутиться из положения, но выглядит это именно так.

Как бы то ни было, имеем что имеем. В очередной раз, в момент когда идут важнейшие переговоры Стокгольма с Анкарой, появляется очередной упоротый исламофоб (нешведского происхождения, что характерно - Палудан датчанин, а Момика - эмигрант из Ирака) и без всякого напряга рушит весь прогресс в отношениях Швеции и Турции, да и всего исламского мира. О том, кому и зачем это нужно мы уже писали.

Теперь шведские чиновники и журналисты извиняются и оправдываются. Дескать, поймите, дорогие мусульмане, что не все, что в нашей стране разрешено мы одобряем, и не со всем мы согласны. И вообще, мол, в соглашении с Турцией не было ни слова о сожжении Корана, там есть обязательства по поводу террористов из РПК и других групп, но это другое.

Ок, мы понимаем, что в Швеции высокая (может даже слишком) планка свободы слова, и что шведы особенно не хотят понижать эту планку под иностранным давлением. Достаточно вспомнить тот факт, что в 2017 году шведская полиция дала разрешение на проведение нацистского марша около еврейской синагоги Гетеборга в иудейский праздник Йом-Кипур. А еще точно также шведы не могут запретить демонстрации с символикой ИГИЛ.

Внутри Швеции сейчас фактически происходят общественные дебаты относительно того, считать ли сожжение Корана преступлением на почве ненависти. Одна группа считает, что сожжение Корана должно быть разрешено, потому как это дескать проявление свободы слова, и нельзя тут уступать исламистам. Другая группа не согласна с этим. Как пишет шведский христианский богослов Михаль Нейман в издании Dagen:

"Сожжение Корана — немалый проступок. Это одно из самых грубых преступлений, которые можно совершить против мусульман. Сожжение Корана нацелено на уязвимое меньшинство, где ненависть может легко превратиться в деструктивные действия против уязвимой группы, как это произошло с евреями в нацистской Германии...

Мы должны защищать свободу слова. Но мы также должны защитить ограничение этого закона, которое представляет собой подстрекательство против этнической группы для защиты уязвимых меньшинств. Основной целью свободы слова является защита оппозиции и меньшинств от злоупотреблений со стороны институтов и людей власти. Но если свобода слова используется для оскорбления меньшинств, таких как евреи, рома, саамы, мусульмане и другие, она не достигает своей основной цели.

На мой взгляд, сожжение Корана является ярким примером подстрекательства против этнической группы. Это грубое оскорбление группы, дегуманизированной в западном мире, рискует узаконить дальнейшие злоупотребления в отношении мусульман, а также других меньшинств."

Некоторые эксперты говорят, что без давления Турции, которая "взяла в заложники шведскую национальную безопасность", процесс пошел бы быстрее, и в конце концов Стокгольм примет правильное решение.

Однако, это Швеция просится в НАТО, членом которой является Турция, а не наоборот. Мнение о том, что этот вопрос никак не связан с НАТО, когда вторая крупнейшая армия НАТО читает Коран, а провокациями заняты пророссийские агенты, не состоятельно. Мусульмане ясно выразили свое отношение к сожжению Корана. Так что пришло время Стокгольму прислушаться к голосу разума и покончить с оскорбительными акциями исламофобов раз и навсегда.