История с Делимхановым: Пригожин решает вопросы "по-взрослому"?

Загадочная история то ли с убитым, то ли с живым, то ли с раненным, то ли со здоровым Адамом Делимхановым бесспорно является одной из главных интриг этой недели, особенно для кавказского информационного пространства.

Прямо скажем, доказательства того, что Делимханов жив-здоров пока выглядят неубедительно и уже были критически разобраны многими комментаторами, так что повторять эту критику тут нет смысла. Жив ли он и здоров, в итоге покажет время, а пока можно сказать следующее.

Первое - удар по сосредоточению живой силы кадыровцев, в которой находился Делимханов, определенно был.

Второе - Рамзан Кадыров после этого удара, потеряв Делимханова, до того, как он "нашелся", публично обратился к военному руководству страны-противника, которую он многократно обещал разгромить, с просьбой найти его его подчиненного.

Это второе обстоятельство действительно нечто из рук вон выходящее для ситуации войны. Где, конечно, обычным делом являются коммуникации между противниками "по каналам закрытой связи", в том числе с решением вопросов на тех или иных условиях, но точно не публичные обращения к противнику с просьбой помочь. Причем, помочь не с установлением участи детей или других гражданских, что можно было бы понять, а видного комбатанта воюющей стороны, ранение или гибель которого в условиях войны абсолютно штатная ситуация и не повод публично обращаться с просьбами к противнику. Да еще такому, которого ты не раз пытался унижать.

Вне зависимости от того, что произошло конкретно с Делимхановым, эта ситуация стала своего рода прецедентом, который показал - даже самые ярые ястребы российского режима фактически уже признают военное превосходство украинской стороны и готовы обращаться к ней с публичными просьбами. И это в ситуации, когда Путин еще жив и управляемость Россией еще сохраняется. А что же будет, когда это изменится?

Что же касается первого, то есть самой ситуации с Делимхановым, то нельзя было не заметить, что прицельный удар по расположению, в котором он находился, произошел всего через неделю после его наезда на Евгения Пригожина с предложением "встретиться" и "поговорить по-мужски". И мы напомним, что тогда на это ответил Пригожин (https://golosislama.com/news.php?id=41677):

"Что касается дальнейшего продолжения, безусловно, если подобные выходки будут, то конечно же, ни на какие стрелки я ездить не собираюсь... и глупо будет, если проезжающая мимо девятка тонированная откроет очередь, как это было с Ямадаевым, еще с кучей людей, которые погибли в таких ситуациях... а что касается взрослых серьезных решений, если это потребуется, ну конечно мы будем как говорится не без благословения россиян отстаивать свои интересы, если вдруг дальше будет оскорбительная лексика".

Итак, Пригожин обещал, что в случае продолжения конфликта, которое последовало в скором времени после его урегулирования, он примет "взрослые серьезные решения". Правда, тогда он упирал на "благословение россиян", но не исключен и другой вариант, который предположили и даже озвучили многие - слива украинской стороне координат расположения Делимханова для нанесения по нему удара. Разумеется, не публично, а как раз по тем "каналам закрытой связи", которые у Пригожина, можно не сомневаться, есть.

Не по-рыцарски? Безусловно. Но надо иметь в виду, что рыцарей в этой истории вообще нет, а есть лишь те, кто привык бороться за выживание и решать свои задачи любыми средствами. И нанесение по Делимханову прицельного удара всего через неделю после его угроз в адрес Пригожина показало, что террорист международного масштаба судя по всему умеет решать вопросы "по-взрослому".