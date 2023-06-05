Пригожин Vs Кадыров - 1:0. О чем стоит задуматься?

Итак, завершилась первая фаза публичного конфликта заместителей Кадырова с Пригожиным и его командой, о которой мы писали на прошлой неделе https://golosislama.com/news.php?id=41673 И завершилась она, судя по всему, победой Пригожина, на что указывают два обстоятельства.

Во-первых, ни замы Кадырова, ни он сам не стали отвечать на заявления, в том числе с провокационным подтекстом о Первой Чеченской войне, людей Пригожина, включая его главного военного командира Дмитрия Уткина, известного как Вагнер (на коллаже стоит за спиной Пригожина). Вместо этого Кадыров непублично позвонил Пригожину, чтобы замять этот конфликт. Во-вторых, Пригожин по его итогам фактически оставил за собой последнее слово, подробно и весьма показательно прокомментировав его на своем блоге.

И вот этот комментарий мы сейчас разберем, отнюдь не потому, что нас волнует борьба пауков в банке путинского режима, а чтобы понимать, куда движется страна, заложниками которой к сожалению остаются миллионы мусульман (и не только), и как это может затронуть их. Итак, к тезисам Пригожина.

1. Пригожин несколько раз подчеркнул, что конфликт был замят после того, как ему позвонил Кадыров: "Мне позвонил Рамзан, мы с ним поговорили... совершенно верно сделал Рамзан, что он мне позвонил..." То есть, Пригожин не дрогнул, не дал заднюю, не отступил в этом конфликте.

2. Основной наезд на Пригожина со стороны Демильханова, Даудова и Аляутдинова был вызван скорее всего не тем, что тот не очень лестно высказался о роли кадыровцев в "СВО" (хотя нигде и не оскорблял и не уничижал их прямо), а его нарастающей критикой военного, да и политического руководства России, откуда судя по всему Кадырова и попросили одернуть становящегося деструктивным для режима Пригожина. Однако тот в своем комментарии об этом конфликте, указав на то, что это "какая-то из башен Кремля решила поиграть в опасные игры", твердо заявил: "критиковать я буду и дальше", повторив свои обвинения в адрес военного руководства.

3. Пригожин таким образом не просто четко остался при своих (в то время как Кадырову пришлось заминать конфликт), но и однозначно дал понять, что в этом конфликте считает себя сильной стороной. "Поверьте мне, что при разборках между Ахматом и ЧВК Вагнер победитель был бы совершенно очевиден", - сказал он, при этом решив изобразить из себя не только крепкого парня, но и миротворца, - "но крови было бы пролито достаточно много". Не менее важно и то, что он оперировал аргументом не только военной силы, но и поддержки россиян: "Я померил настроения... 70% населения настроены крайне агрессивно", - сказал он, имея в виду тех, за кого вписались Кадыров и его команда, рискуя обратить на себя часть гнева, направленного на эти круги.

4. При этом Пригожин заявил, что не только готов к продолжению конфликта, но и что в этом случае будет вести его по своим правилам. "Что касается дальнейшего продолжения, безусловно, если подобные выходки будут, то конечно же, ни на какие стрелки я ездить не собираюсь... и глупо будет, если проезжающая мимо девятка тонированная откроет очередь, как это было с Ямадаевым, еще с кучей людей, которые погибли в таких ситуациях... а что касается взрослых серьезных решений, если это потребуется, ну конечно мы будем как говорится не без благословения россиян отстаивать свои интересы, если вдруг дальше будет оскорбительная лексика", - сказал он. То есть, опять мы видим обращение как к военной силе, так и к "благословению россиян".

5. А теперь собственно об этих благословении и поддержке россиян, апелляция к которым представляет для нас наиболее интересный момент дискурса Пригожина. Вот что он об этом сказал:

"...в России повелось так, что национальные меньшинства могут высказываться в адрес рос...русских, а русские не могут высказываться безнаказанно в адрес национальных меньшинств, поэтому я воспитанный в это время, когда все эти законы действовали последние 30 лет (не воспитанный, а живший, я воспитан в советское время – суровыми законами), поэтому я молчал, чтобы не устраивать лишний шум, и чтобы мне потом никто не предъявил, что я устраиваю межнациональные конфликты...

...Реакции социальных сетей не в пользу тех, кто устроил этот конфликт...

...Жириновский очень четко и емко высказывался по поводу таких ситуаций... не буду выкладывать эти ролики для разжигания конфликтов".

То есть, мы видим, что еврей Пригожин, апеллируя к опыту другого еврея Жириновского, явно начинает осваивать амплуа русского националиста и "защитника русских". Весьма показательно и то, что в его дискурсе нет разницы между чеченцами (а значит и другими народами Кавказа и Поволжья, живущими на своих землях и номинально имеющими свои республики) и например корейцами или армянами, которые в России являются диаспорами, имеющими свои исторические родины за ее пределами (как кстати и евреи). Для Пригожина все это "национальные меньшинства", которые как следует из его слов, за последние 30 лет (которые он постоянно критикует, считая их временем упадка) разгуляли за счет русских.

Более того, интересна оговорка, которую он чуть не допустил. Если внимательно слушать тот момент, где он говорит, что "национальные меньшинства могут высказываться в адрес рос...русских", то можно будет заметить, что он начал говорить "рос...", чуть не сказав "россиян", но потом оговорился и сказал "русских". То есть, в продкорке у Пригожина "все эти нерусские" (но не он сам, конечно), не просто не заслуживают какого-то иного статуса, чем "национальные меньшинства", но под вопросом для него сама их принадлежность к "россиянам".

Но если Пригожин по крайней мере старался подбирать слова очень аккуратно, то этого нельзя сказать о его сторонниках, которые в формах выражения своих эмоций себя не сдерживали. Так, многие заметили использование ими фото разрушенного президентского дворца в Грозном с российскими вояками на его фоне, куда они поставили эмблему ЧВК "Вагнер" и надпись "Можем повторить". Другие вагнеровцы в своих каналах решили почтить память Ермолова. А в некоторых регионах России прошли митинги в поддержку вагнеровцев под т.н. имперками, которые используются как флаг русских националистов.

В общем, путинская Россия, в которой какое-то время удавалось "в одну телегу" запрячь "коня и трепетную лань" явно доживает последние если не месяцы (вполне возможно), то годы. Прежде всего, конечно, благодаря самому Путину, решившему убить ее 24 февраля 2022 года, что в общем и целом ему однозначно удалось, хотя неизвестно, сколько еще эта курица с отрубленной головой пробегает по двору, заливая его кровью.

Но сколько бы это ни продлилось, Россия после Путина или то, что придет ей на смену после Путина, уже не будет прежней. И Пригожин, явно нацелившийся на взятие власти в этой стране, четко дает понять, что будет играть по своим правилам, а если ему это удастся, то будет пересматривать эти правила в той стране, которую ему удастся возглавить. В том числе в сфере межнациональных отношений, где они изменятся при нем явно не в пользу "национальных меньшинств".

В этой связи возникает риторический на самом деле вопрос к его оппонентам в этом конфликте. Все эти годы они строили свою стратегию на том, что благодаря союзу Путина с Кадыровым они сумели якобы добиться большего, чем то, за что боролся Дудаев - не только своего государства, но и выплат со стороны Москвы и влияния на российские дела. Но сейчас к власти рвутся те, кто открыто припоминают им Первую Чеченскую и дают понять, что при них правила межнациональных отношений изменятся не в пользу "нацменов". Так может быть пора подумать о том, что уже очень скоро будет после Путина, и признать, что правы были те, кто говорили, что нельзя зависеть от власти в Кремле, которая сегодня одна, а завтра другая, а надо продолжать путь к независимости, начатый как раз Дудаевым?

И кстати, еще одна крайне неудачная идея Кадырова в этом контексте, это его предложение, чтобы его люди приехали проводить зачистки в Белгородской области. Надо понимать, что там против России в рядах Вооруженных сил Украины действуют антипутинские русские националисты, и что появление там против них чеченцев только сыграет им на руку. Причем, не исключен такой вариант, при котором они в итоге замирятся с Пригожиным на почве русского национализма, а крайними окажутся чеченцы, к которым они придут "повторять" то, что не смогли "повторить" в Берлине или Киеве. Так может быть уже хватит таскать каштаны из огня для Кремля, рискуя спалить не только себя, но и свою республику?