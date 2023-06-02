Кадыровцам припомнили Первую Чеченскую: что происходит?

Совсем недавно, комментируя серию информационных сюжетов с участием кадыровцев, мы писали:

"Для мусульман, которые наблюдают за всем этим, совершенно очевидно, что речь идет об оптической иллюзии, которая намеренно создается вокруг Кадырова и кадыровцев, чему они зачем-то подыгрывают. Ведь, когда нужно вмешаться в ситуацию, в которой требуется защита мусульман, неправомерно репрессируемых или подвергаемых дискриминации, оказывается, что возможностей таких у кадыровцев либо нет, либо они весьма ограничены. Но зато, когда у российского обывателя нужно создать впечатление, что кадыровцы чуть ли ни правят Россией и устанавливают в ней свои порядки, они тут как тут. Очевидно, что таким образом накачивается информационный жупел, который может потребоваться в тот момент, когда населению, например, шокированному поражением от Украины, понадобится новый враг, на которого можно будет перевести стрелки и на котором можно будет оттоптаться, слегка компенсировав эффект предстоящего национального унижения".

https://golosislama.com/news.php?id=41640

Вчерашняя перепалка высокопоставленных кадыровцев с Евгением Пригожиным, к которой последний подключил известных командиров своей международной террористической организации, проиллюстрировала, что события развиваются именно в этом направлении.

И тут интересен даже не сам факт публичных разборок между различными формированиями режима, которые на фоне системных проблем на фронте и в тылу свидетельствуют о разносе системы. Интересно, что именно сказал военный командир пригожинского "Вагнера" Дмитрий Уткин, отвечая Адаму Делимханову на его предложение встретиться и "поговорить по-мужски": "Поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы. Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне".

Намек предельно понятен - в первой войне Делимханов, как и Кадыров и многие люди из его окружения находились на стороне Чеченской Республики Ичкерия, то есть, на стороне врагов России, за которую воевал в спецназе ГРУ Дмитрий Уткин по кличке Вагнер. Во Второй Чеченской войне Уткин все так же воевал за Россию, которая собрав для нее огромные ресурсы, обеспечила себе перевес в силе (напомним, что в отличие от 40-миллионной Украины миллионной Ичкерии никто не помогал), на фоне чего на ее сторону стали переходить такие как Кадыров, Делимханов и прочие.

Зачем Уткин об этом сейчас припоминает Делимханову и другим кадыровцам, понятно - он таким образом пытается указать им на их место. И кстати в этом действует как голос очень многих российских силовиков, которых раздражает то, что вчерашние враги России и перебежчики на ее сторону пытаются "строить" коренных российских офицеров, воевавших против них.

Надо понимать, что это является раскруткой того ура-патриотизма и реваншизма, с которыми Пригожин и те, кто его поддерживают, нацеливаются на борьбу за власть. Потому что после поражения от консолидировавшегося внешнего врага энергия этого ура-патриотизма и реваншизма будет направлена и уже направляется не против внешних, а против "внутренних врагов" - "бюрократов", "олигархов", "жителей Рублевки" и так далее. А также - тем более, что они сами на это нарываются - тех, кто еще недавно был открытыми врагами России, а сейчас ведут себя чуть ли ни как ее хозяева, принижая ее старых патриотов.

И даже если завтра его врагам удастся выпилить лично Пригожина, то людей вернувшихся с фронта с такими настроениями в стране будет десятки тысяч. А это значит, что противоречия внутри нее будут стремительно нарастать, как между соперничающими за власть кланами, так и по социальному и национальному признакам.

Самое глупое, что в этой ситуации могут делать те, кто позиционируют себя как мусульмане - соперничать за роль "главных патриотов России". Самое разумное - возвращаться на землю не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова, то есть, на свою землю, группируясь со своими единоверцами и земляками для защиты своих народов в условиях приближающейся российской смуты.