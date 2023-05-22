Оптическая иллюзия кадыровцев: кто и зачем ее создает?

Кадыров и кадыровцы все чаще оказываются в фокусе информационных вбросов, часть из которых касается "СВО", а часть каким-то образом связана с Исламом.

Так, сенсационное возвращение в кадыровскую Чечню причастного к ичкерийскому движению Хусейна Джамбетова вызвало серьезный резонанс не только в чеченской среде и не только в Украине, но и в среде различных руZких блогеров и ресурсов. Они не скрывают своего возмущения тем, что в России, в которой подростков могут сажать, а родителей разлучать с детьми за антивоенные высказывания, человек, еще недавно воевавший против руZких военных, может приехать в один из субъектов Российской Федерации и быть помилованным его главой.

Из той же серии и очередная история с сожжением (мусхафа) Корана в конце прошлой недели, на этот раз в Волгограде, на фоне мечети. После того, как международными расследователями была установлена связь организаций подобных сожжений в Европе с Кремлем, теперь ФСБ пытается убедить мусульман, что это делается по заказу СБУ, в чем "признался" задержанный негодяй.

Однако чем бы этот шайтан ни руководствовался и с кем бы он ни был связан, в российском обществе резонанс вызвало не это, а то, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о передаче этого дела из Волгограда в Чечню, для демонстративного наказания негодяя. На этом фоне в обществе возникает вопрос - а какое отношение это дело имеет к Чечне и почему оно должно расследоваться там? Ведь инцидент не произошел в Чечне и его участник не является ни выходцем из нее, ни чеченцем по национальности, так почему же дело передают туда?

И вот сегодня с утра гремит уже новый информационный скандал - "кадыровцы наводят в Москве шариатские порядки". Поводом для него стало то, что Рамзан Халитов, командир спецназа "Ахмат", в центре Москвы при поддержке шутов из фрик организации НОД Николая Старикова решил попрессовать московскую молодежь за то, в какой одежде она ходит https://youtu.be/TCuMAtcqQCU

Реакция россиян на это ожидаема, а ее освещение прекрасно вписывается в информационную кампанию последних дней, с приездом под крыло к Кадырову бывшего ичкерийца, передачей в Чечню дела из Волгограда и вот теперь тем, как кадыровцы наводят порядки в центре Москвы.

Кстати, обращает на себя внимание тот факт, что раскручивают эти сюжеты в том числе пропригожинские ресурсы, после недавних нападок Кадырова на их кумира. Кадырову ими предъявляется то, что он не послал своих людей вместо вагнеровцев в Бахмут, как предлагал, а после того, как вагнеровцы якобы захватили Бахмут, даже не поздравил их с этим, но зато поздравил с днем рождения Сергея Шойгу.

То есть, в их представлении кадыровцы не спешат воевать за "матушку Россию", но зато стоят в ней над законом (как будто бы он в ней есть) и наводят в ней свои порядки.

Для мусульман, которые наблюдают за всем этим, совершенно очевидно, что речь идет об оптической иллюзии, которая намеренно создается вокруг Кадырова и кадыровцев, чему они зачем-то подыгрывают. Ведь, когда нужно вмешаться в ситуацию, в которой требуется защита мусульман, неправомерно репрессируемых или подвергаемых дискриминации, оказывается, что возможностей таких у кадыровцев либо нет, либо они весьма ограничены. Но зато, когда у российского обывателя нужно создать впечатление, что кадыровцы чуть ли ни правят Россией и устанавливают в ней свои порядки, они тут как тут.

Очевидно, что таким образом накачивается информационный жупел, который может потребоваться в тот момент, когда населению, например, шокированному поражением от Украины, понадобится новый враг, на которого можно будет перевести стрелки и на котором можно будет оттоптаться, слегка компенсировав эффект предстоящего национального унижения.

Что же касается мусульман в целом и очевидно самих здравомыслящих чеченцев, то образ липовых "хозяев России" это последнее, что им нужно. А нужны независимость в своих землях и защищенность прав как граждан и национальных меньшинств за их пределами, гарантией которых будут не Кадыров или Бастрыкин, а действующие там нормальные законы и суды.