"Поперек батьки в пекло": чем чревато рвение "Ахмата"

(На фото - боец "Ахмата" подписывает контракт с Минобороны)

"Поперек батьки в пекло" - такое выражение у казаков используется для ситуаций, когда кто-то рвется туда, куда нужно кому-то другому, опережая в этом его. И именно такое впечатление всячески пытается создать подроссийское руководство Чечни в отношении участия своих людей в т.н. СВО.

Это касается не только формирования двух новых полков кадыровцев для отправки на войну, но и того, что участник добровольческого батальона "Ахмат" демонстративно первым подписал контракт с Минобороны РФ после того, как глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что члены его бандформирования таких контрактов подписывать не будут.

Таким образом Рамзан Кадыров и его люди продолжают конфликт с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер", который казалось бы недавно удалось замять https://golosislama.com/news.php?id=41677

Еще ранее на фоне этого конфликта Рамзан Кадыров предлагал отправить свои подразделения "для борьбы с нацистами" в Белгородскую область, что как мы тогда указали, является очень неудачным шагом на фоне той русско-националистической риторики, которую в этом конфликте начинают использовать Пригожин и вагнеровцы. Особенно с учетом того, что воевать там приходится не с украинцами, а с перешедшими на их сторону русскими националистами из Русского Добровольческого Корпуса (РДК).

И вот подтверждение нашей правоты - вчера на сторону РДК перешел один из бывших бойцов ЧВК "Вагнер", ранее попавший в плен, но не пожелавший с остальными пленными возвращаться в Россию по обмену. Что свидетельствует о близости идей русского национализма, способных приобретать оппозиционный характер, части бойцов ЧВК "Вагнер". А значит и о том, что переброска в Белгородскую область кадыровцев способна усилить процессы отчуждения вагнеровцев от существующей российской власти и рост влияния оппозиционного русского национализма и античеченских настроений.

Стратегически такой поворот событий представляется одним из самых опасных среди возможных. Ведь одно дело, если активные силы Кавказа и Поволжья завтра будут вынуждены противостоять русскому национализму для освобождения своих земель от русского колониального ига. В таком случае правда и поддержка многих в мире будут на их стороне. И совсем другое дело, если наоборот, русским националистам, которые сегодня воюют по разные линии фронта, но завтра объединятся, удастся выставить чеченцев как оккупантов русских земель и заявить, что они борятся за освобождение от чеченского ига, и что для этого им придется (опять) придти в Чечню и "навести там порядок". В такой ситуации, напротив, есть риск того, что потенциальные союзники чеченцев в борьбе против русского ига и путинского режима, есля Чечня будет ассоциироваться с Путиным, а ее противники с оппозицией, могут склониться к поддержке последних.

Тем более, что если все это будет происходить на фоне поражения России в российско-украинской войне и начала смены в ней власти, это может быть использовано, чтобы компенсировать эффект унижения россиян победой над новым-старым врагом.

В таких раскладах поведение по принципу "поперек батьки в пекло" представляется крайне недальновидным, опасным и чреватым далеко идущими последствиями.