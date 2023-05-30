Алжир с помощью Италии начинает свою военную промышленность

В Алжир на днях совершил свой официальный визит секретарь обороны и национальный директор по вооружениям Италии генерал Лучано Портолано. Он встретился со своим алжирским коллегой генерал-майором Мохамедом Салахом Бенбиджа.

В рамках этого визита делегация, состоящая из представителей итальянского министерства обороны и военно-промышленной компании Leonardo во главе с генералом Портолано и доктором Паскуале Ди Бартоломео, посетила промышленную площадку в Сетифе, где итальянцы вместе с алжирцами будут делать военные вертолеты.

Как пишут СМИ, визит дает дополнительный импульс для завершения всех необходимых условий для создания совместного предприятия и перехода к промышленной фазе сборки вертолета. В частности, созданы обстоятельства для ускорения подписания дополнительных соглашений и заказа первых 7 вертолетов AW139 из общего числа 70 (из них 53 для алжирского рынка).

Алжирский коллега подтвердил ход переговоров и то, что министерство обороны Алжира само уже выделило финансовые ресурсы для обеспечения устойчивости промышленности в ближайшие годы.

Генерал Портолано подчеркнул, что и в этом случае синергия между министерством обороны и итальянской промышленностью представляет собой пример эффективности оборонной системы страны.

Напомним, что еще в 2016 году министерство обороны Италии и гигант оборонной промышленности Leonardo-Finmeccanica подписали соглашение о создании завода по производству военных вертолетов недалеко от Сетифа на востоке Алжира.

Тогда сообщалось, что завод будет производить многоцелевые легкие и средние вертолеты Augusta West, которые используются для транспортировки, эвакуации и наблюдения. Согласно алжирскому закону об инвестициях, 51% акций будет принадлежать правительству Алжира, а остальные 49% перейдут к итальянскому партнеру.

Алжир рассматривает Италию как важного эталонного партнера с точки зрения военной техники как из-за высокой надежности итальянской продукции, так и из-за готовности итальянской промышленности начать сотрудничество, которое предусматривает сотрудничество посредством обмена, передачи технологий и обучения. экипажей, технического персонала и рабочих в Алжире.

Но есть еще один важный фактор, на который указывают многие алжирцы. Это независимость от России и ее вооружения.

Один из пользователей соцсетей выразил это так:

"Алжир десятилетиями покупал российский хлам, но мы никогда не производим здесь чужое вооружение. Пара лет с Италией, и вот мы создаем первую настоящую военную промышленность в Алжире. Давно пора оставить Россию позади."

Ну что ж, давно пора. Лучше Италия чем Россия. тем более, как сказал министр обороны Алжира:

"Отношения между Италией и Алжиром имеют тысячелетнюю историю, начиная с того времени, когда первые корабли начали плавать по Средиземному морю. Наши страны связывают прочные отношения дружбы и важное двустороннее сотрудничество во многих областях, в том числе в сфере обороны."