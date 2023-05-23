Имран Хан освобожден под залог

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был освобожден под залог по нескольким делам антитеррористическим судом в столице Исламабаде.

По сообщениям СМИ во вторник, глава пакистанской партии Техрик-и-Инсаф (ПТИ) был освобожден под залог до 8 июня по восьми делам, связанным с насилием в судебном комплексе в марте этого года.

Жена Хана Бушра Биби также была освобождена под залог до 31 мая по делу о коррупции во вторник судом Национального бюро подотчетности в Исламабаде.

Хан, который говорит, что против него возбуждено около 150 судебных дел с тех пор, как он был отстранен от власти в апреле прошлого года, позже в тот же день предстанет перед другим судом в гарнизонном городе Равалпинди.

Супружескую пару обвиняют в том, что они приняли в дар недвижимость для строительства частного университета в обмен на предоставление льгот магнату в сфере недвижимости. Хан отрицает обвинения, говоря, что он и его жена не были причастны к каким-либо правонарушениям.

События происходят на фоне подавления властями сторонников лидера оппозиции Пакистана.

Тысячи людей устроили насильственные акции протеста и напали на общественную собственность и военные объекты после ареста Хана в начале этого месяца.

Насилие утихло после того, как Хан был освобожден по распоряжению Верховного суда страны. В столкновениях с силовиками погибли десять человек.