Когда российские "мусульманские деятели" поедут на гастроли в Китай?

Одна из важнейших политических новостей этой недели - визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Впрочем, говоря об отношениях Си Цзиньпина с Россией, теперь уже можно не добавлять, что он Председатель КНР, а называть его в России так же, как его называют в самом Китае - просто Председатель. Ведь этот визит наглядно показал, что теперь он является Председателем обеих этих стран.

Это было видно и по тому, как его встречали, и по раболепному отношению к нему российских официальных лиц, и по общему настрою прокремлевских деятелей, открыто говоривших и писавших о том, что для России сейчас правильно стать вассалом Китая, а Путин, превращающий ее в него, повторяет тем самым выбор Александра Невского.

Ну и наконец, ВГТРК, запускающая цитаты Си Цзиньпина на российском телевидении, не оставляет сомнений в том, кто теперь настоящий Председатель этой страны.

В общем, итак понятно, что к этому уже давно все шло, о чем мы на "Голосе Ислама" писали много раз. Как понятны и последствия превращения в вассала коммунистического Китая для россиян в целом и мусульман России в частности.

Интересно другое - как быстро мы увидим фото и видео российских "мусульманских деятелей" из турне по Синцзянь-Уйгурскому Автономному Району (оккупированному Уйгуристану), в котором они будут рассказывать о том, как счастливо живут там местные мусульмане под властью мудрого Председателя?

Ведь мы уже наблюдали их визиты на территории, контролируемые режимом Асада, с репортажами, которые содержат примерно такой смысл. Наблюдали и их визиты в раскуроченный российской артиллерией Мариуполь. Причем, если первые визитеры туда хотя бы выставляли себя развозчиками гуманитарной помощи, то когда-то уважаемый Мукаддас Бибарсов недавно и вовсе рассказывал оттуда об "освобождении" Мариуполя (https://golosislama.com/news.php?id=41497).

Ну, если Мариуполь "освобожден", то можно наверное теперь рассказать и о том, как свободно и припеваюче живут уйгурские мусульмане под властью Председателя.

Как скоро ждать подобных служебных визитов российских "мусульманских деятелей" теперь уже в свою метрополию?