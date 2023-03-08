Никогда вы им не будете братьями

Никогда такого не было и вот опять - роZийским муZульманам, решившим построить мечеть в "столице нашей родины", снова указывают на их место в руZком мире.

Речь идет о проекте строительства "самой крупной мечети в Европе на 60 тысяч прихожан" фактически с мусульманским кварталом вокруг нее на отшибе разрастающейся Москвы.

Кто-то из хитрых муZульман, видимо, решил воспользоваться моментом, пока внимание роZиян отвлечено с них на "укро-нацистов" и "джихад с гейропой", в котором принимают активное участие тысячи руZких чеченского, дагестанского, татарского, башкирского и т.п. происхождения.

Но не тут-то было! Бдительность правоZлавных усыпить не удалось, и они сперва организовали массированную кампанию против "планов исламизации" в своих ZМИ, а потом и акции протеста против слухов (на самом деле пока это так) о строительстве мечети "недалеко от святого озера", которое там по такому случаю было обнаружено.

И это хороший урок - где бы вы ни собрались построить мечеть, даже если это глухомань, в качестве довода на то, что этого делать нельзя, они обязательно найдут какие-нибудь "святое озеро", "святой ручей" или в конце концов "святую землю" и "святой воздух". При этом настоящие аргументы против строительства мечети не скрываются - как сказал в своем видео один из организаторов акции протеста, у чеченцев и дагестанцев много мечетей в Чечне и Дагестане, а тут "моя земля, мои правила".

Что на это можно сказать?

Во-первых, если чеченцам и дагестанцам, а также упомянутым в ролике среднеазиатам, должно хватать мечетей на своей земле, то почему вам не хватает пушечного мяса со "своей земли", где у вас "свои правила", запрещающие строить мечети, и почему вы приходите собирать дань кровью в мусульманские регионы для войны за "русский мир" и "воссоединение русского народа", о которых как о целях этой войны говорит ваш пахан Путин?

Во-вторых, да, чеченцам и дагестанцам могло бы хватать мечетей, да и вообще всего, что им нужно, на своей, мусульманской земле, но при одном условии - если бы вы не совали туда свои свинные рыла и не насаждали бы там свои вонючие порядки, будь то российскую империю, коммунизм или шизофренический руZкий мир.

Ну а руZким чеченцам, дагестанцам, татарам, башкирам и т.д. на примере этой истории хотим сказать следующее. Перестаньте слушать клоунов-чалманосцев и "мусульманских блогеров", которые рассказывают вам сказки о том, что мусульмане - полноправные граждане России, а их центр, в котором они должны укореняться, это Москва, а не Казань, Грозный (оккупированный Джохар) или Махачкала (оккупированная Шамилькала).

Еще 2,5 года назад, когда вам начали вешать эту лапшу на уши, мы разъяснили, почему эта идея утопична и почему она дезориентирует мусульманские народы т.н. "РФ" https://golosislama.com/news.php?id=39052

Если вкратце у мусульман отняли контроль над их собственными землями даже на том куцем уровне, который у них был в эпоху российского федерализма, то есть в девяностые годы и первое десятилетие - полтора наступившего века. Насадили там русских генерал-губернаторов, как в Дагестане или манкуртов, как в Башкортостане, а те, кто выступает от имени мусульман, вместо того, чтобы признать, что их опустили ниже плинтуса, решили начать вешать им лапшу на уши, что свои земли им теперь заменит Москва, потому что в ней не только деньги, образование и работа, но и она теперь превратится в "мусульманскую столицу всей Европы".

Нет, не заменит. В Москве действительно могут быть деньги, работа и образование, но в ней вы как мусульмане были, есть и будете на птичьих правах. Кто-то скажет, что это же касается всех мусульманах в странах Европы. И мы даже не будем углубляться в детали, где чего больше, а где меньше, и не будем спорить с этим. Но между их ситуациями есть одна существенная разница...

Любой турок, пакистанец, марокканец и т.д., даже если он живет в Европе, знает, что у него есть своя страна и что эта страна освободилась от колониальной власти, и если ему не нравится, как он живет там, где живет сейчас, он в принципе может вернуться на родину. В России же у ингуша, черкеса, балкарца, чеченца, татарина и т.д. забрали его землю, которая находится под иностранной и иноверной оккупацией, и рассказывают ему сказки, что вместо нее у него теперь есть Москва, хотя в ней у него может быть меньше прав, чем у турка в Берлине или Пакистанца в Лондоне, у которых есть свои свободные родины.

Поэтому, да, заботиться об обустройстве мусульман там, где они живут, конечно, нужно. Но не надо верить в сказки и давать себе вешать на уши лапшу. В Москве вы были и будете людьми второго сорта, и знаете это прекрасно и без нас. Но вместо того, чтобы повозмущаться этому, а потом пойти воевать за руZкий мир или газовать за Путина, надо задать себе вопрос - а почему вообще вы вынуждены жить в этой Москве? Почему все деньги, работа, перспективы в ней? Почему их нет в ваших, родных землях? И самое главное, почему даже эти земли не принадлежат вам, а порядки на них устанавливают те, кто отказывает вам в праве строить мечети в Москве и при этом заставляет вас умирать или отдавать своих близких за них?