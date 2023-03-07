"Легальная РПК" может поддержать Кылычдароглу?

В Турции Демократическая партия народов (ДПН), которая является фактически легальным крылом террористической РПК, заявила, что может поддержать главного лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в этом году после «четких и открытых переговоров».

«Наше четкое ожидание — это переход к сильной демократии. Если мы сможем договориться об основных принципах, мы можем поддержать его на президентских выборах», — заявил в понедельник сопредседатель партии Митхат Санджар.

Кылычдароглу, лидер кемалистской Республиканской народной партии (РНП), в понедельник стал главным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии выборов, которые, как ожидается, состоятся 14 мая, после того, как шестипартийный альянс выбрал его своим кандидатом в президенты. кандидат.

74-летний политик стремится сместить Эрдогана, который доминировал в турецкой политике — сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года — в качестве президента — в течение двух десятилетий.

ДПН, третья по величине партия Турции на выборах 2018 года после РНП, не является частью оппозиционного альянса.

Однако в 2019 году ее сторонники, в основном курды, помогли оппозиционному альянсу победить на выборах мэров Стамбула, Анкары и других городов.

Санджар призвал оппозицию объединиться в субботу, на следующий день после того, как альянс раскололся из-за того, кто должен баллотироваться в президенты, прежде чем в понедельник был достигнут консенсус.

Опросы показывают, что Национальному альянсу Кылычдароглу понадобится поддержка избирателей ДПН, чтобы победить Эрдогана и получить большинство в парламенте против его Партии справедливости и развития (ПСР) и ее ультранационалистического союзника, Партии националистического действия.