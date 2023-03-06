Турецкая оппозиция: как расколоться и собраться вновь за три дня

Турецкая оппозиция в преддверии скорых выборов всего за несколько дней умудрилась расколоться, а затем снова собраться.

На прошлой неделе Турция ожидала, что оппозиционный блок объявит Кемаля Кылычдароглу, который возглавляет левоцентристскую Республиканскую народную партию (РНП), своим кандидатом против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Но это выдвижение не обошлось без разногласий.

Все усилия по созданию единого фронта были сорваны после того, как в прошлую пятницу одна из крупнейших партий блока отказалась поддержать Кылычдароглу.

Мерал Акшенер, лидер националистической «Хорошей партии», второй по силе силы в альянсе, заявила, что не поддержит кандидатуру Кылычдароглу, и вышла из шестипартийного блока.

Она обвинила членов альянса в давлении на ее партию и неповиновении воле народа, заявив что: «Личные амбиции поставлены выше Турции».

Акшенер считает, что у 74-летнего Кылычдароглу, который проиграл буквально все выборы в своей карьере, мало шансов победить на выборах, назначенных на 14 мая. Вместо этого она хотела выдвинуть кандидатуры популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу или мэра Анкары Мансура Яваша, поскольку оба политика от РНП показывают лучшие результаты в опросах, чем лидер их партии.

Решение Акшенер вызвало эффект разорвавшейся бомбы, вплоть до того, что многие турки обратились к врачу из-за нервных срывов.

Но Кылычдароглу, многолетнего лидера основной оппозиционной партии в Турции, поддержала его РНП и четыре более мелкие партии в альянсе. Мэры также поддержали его, сделав заявления, подтверждающие их лояльность лидеру партии.

Публичный раскол в пятницу последовал за месяцами тлеющих разногласий в группе и был воспринят аналитиками как удар по надеждам оппозиции на смещение Эрдогана, который находится у власти уже два десятилетия.

Но уже утром понедельника в последний момент Акшенер сообщила, что вернется в альянс, если будут выдвинуты Яваш или Имамоглу.

«Я бы не стала гордиться и возвращаться в коалицию, если господин Кемаль или блок примут волю народа», — сказала она, заявив, что «цифры этих двух имен в опросах намного выше чем мои или господина Кемаля».

Несколько позже, за несколько часов до того, как лидеры партии должны были объявить Кылычдароглу своим кандидатом, Яваш и Имамоглу посетили штаб-квартиру "Хорошей партии", чтобы сгладить ситуацию, и вместо этого ушли с предложением Акшенера стать вице-президентами в случае победы оппозиции. выборы.

Акшенер выдвинула «инклюзивное» предложение, сообщил журналистам представитель "Хорошей партии" Кюршад Зорлу через несколько минут после того, как два мэра завершили встречу.

«Она передала предложение о том, чтобы два мэра стали исполнительными вице-президентами», — сказал Зорлу. "Наш лидер передаст это предложение Кылычдароглу в ближайшее время", - добавил он.

Контрпредложение Акшенер было истолковано как знак того, что блок может преодолеть препятствие и воссоединиться после бурного переговорного процесса, и действительно, другой представитель "Хорошей партии" позже сообщил, что Акшенер присоединится к председателям других пяти партий на их встрече.

В общем, ситуация как в турецком сериале. При этом шансы оппозиции на победу по прежнему не высоки. Популярность Эрдогана на фоне несколько улучшенной ситуации с инфляцией и скандалов в стане оппозиции растет. А вот фигуру Кылычдароглу не хотят видеть президентом даже многие члены его собственной партии, не говоря уже о Турции в целом.