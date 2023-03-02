В Крыму украинца приговорили к тюрьме за участие в крымскотатарском батальоне

Джанкойский районный суд в оккупированном Россией Крыму приговорил украиского гражданина к пяти годам тюрьмы за участие в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая смягчающие обстоятельства, признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом») и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима», – сказано в заявлении.

Согласно открытым источникам, осужденного зовут Халилов Игорь Валериевич. Как пишут СМИ, мужчину задержали 21 июля прошлого года в селе Сальково Генического района – после его вывезли с мешком на голове и поместили в СИЗО Симферополя.

Ранее Джанкойский районный суд приговорил к 8,5 годам заключения похищенного российскими силовиками в оккупированном Геническе офицера запаса ВМС Украины Алексея Киселева.

Напомним, что недавно мы писали о том, что почти всех осужденных за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана вывезли на территорию России.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в России в полтора раза выросло число приговоров за участие в экстремистских и террористических организациях. В 2022 году суды вынесли 130 приговоров в отношении 264 человек.