В Россию вывезли почти всех подозреваемых участников крымскотатарского батальона

Почти всех подозреваемых в участии в батальоне им. Номана Челебиджихана, которых российские оккупанты задержали после полномасштабного вторжения России в Украину, вывезли из Крыма в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр в Телеграмме.

В СИЗО оккупированного Симферополя остались только Рустем Османов и Рустем Гугурик , - говорится в сообщении.

Напомним, что начиная с 2014 года Крымскотатарский Ресурсный Центр зафиксировал 23 задержания по обвинению в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана: 8 – в оккупированном Крыму, 15 – в оккупированной Херсонской области после 24 февраля 2022 года.

В декабре 2022 года Джанкойский оккупационный «райсуд» приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии строгого режима украинца, жителя села Новоалексеевка Херсонской области Константина Терещенко , которого обвинили «в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана».

Ранее 30 ноября «суд» оккупированного Крыма объявил приговор политзаключенному Насрулли Сейдалиеву, обвиняемому в участии в батальоне имени Номана Челебиджихана.

Уже в этом году в начале февраля силовики задержали жителя Крыма по подозрению в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана.

Об этом сообщило УФСБ России в Крыму, передают местные СМИ.

"Крымчанин в 2016 году добровольно вступил в вооруженное формирование, функционирующее на территории Украины "Крымскотатарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана". Подозреваемый активно участвовал в деятельности НПФ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в НПФ на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ), предусматривающее до 15 лет лишения свободы.