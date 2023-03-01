Пакистанский суд выдал ордер на арест Имрана Хана

Во вторник пакистанский суд выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Имрана Хана. Сам же Хан призвал своих сторонников продолжать акции протеста на фоне бушующего политического кризиса.

Суд в столице Исламабаде, вынесший постановление об аресте бывшего премьер-министра, заявил, что Хан пропустил слушания по обвинению в продаже государственных подарков и сокрытии своего имущества.

Приказ судьи Зафара Икбала был вынесен в день политической драмы в Пакистане, поскольку во вторник три других суда постановили, что Хан не подлежит аресту по отдельным обвинениям, связанным с обвинениями в терроризме, покушении на убийство конкурирующего политика и взяточничестве.

Строгая охрана и тысячи сторонников встретили 70-летнего Имрана Хана, когда он впервые появился в Исламабаде после ранения в ногу во время акции протеста в ноябре. В ходе тогдашнего нападения один из сторонников Хана был убит, еще дюжина ранена, что вызвало всенародное осуждение.

Хан уже несколько месяцев возглавляет акции протеста, призывая к досрочным выборам, чтобы свергнуть нынешнее правительство премьер-министра Шахбаза Шарифа, который говорит, что опросы будут проведены в конце этого года, когда парламент завершит свой пятилетний срок.

Фавад Чаудри, высокопоставленный лидер пакистанской партии Хана Техрик-и-Инсаф, сказал, что существует «серьезная угроза безопасности Имрана Хана и тысяч людей», когда он перемещается по столице. Он сказал, что Хана переводили из одного суда в другой по «фальшивым делам».

Хан был свергнут с поста премьер-министра в апреле в результате вотума недоверия законодателям. Он обвинил Шарифа в сговоре с США с целью отстранения его от власти, не предоставил доказательств.

Юридические проблемы для Хана продолжают нарастать. В октябре избирательный трибунал лишил Хана права занимать государственные должности по обвинению в продаже государственных подарков и сокрытии активов в качестве премьер-министра. Его лишили места в Национальной ассамблее, нижней палате пакистанского парламента.

Хан оспорил свою дисквалификацию и отрицал правонарушения.

Последние события произошли на следующий день после того, как полиция Исламабада заявила об аресте Амджада Шоаиба, генерала армии в отставке и союзника Хана, по обвинению в подстрекательстве общественности и государственных служащих против национальных институтов.

Шоаиб был арестован после того, как в субботу выступил на пакистанском новостном канале с критикой властей за содержание сторонников Хана в тюрьмах, особенно в отдаленных районах страны.

Противостояние между Ханом и правительством Шарифа потрясло страну, поскольку ее экономика столкнулась с серьезными проблемами и растущим валютным кризисом.

Пакистан ведет переговоры с Международным валютным фондом о возобновлении финансовой помощи, которая была первоначально подписана в 2019 году, когда Хан был у власти.

Во вторник агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг Пакистана. Это действие рассматривается как предупреждение о том, что Пакистан, скорее всего, не выплатит свои внешние долги.

Оценка Moody's была обусловлена ​​все более хрупкой ликвидностью Пакистана и внешней позицией, которая повышает риск дефолта до уровня, соответствующего рейтингу Caa3.