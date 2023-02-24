Оман открыл свое воздушное пространство для Израиля

Оман вслед за Саудовской Аравией разрешил израильским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, несмотря на то, что парламент страны проголосовал за расширение закона о бойкоте Израиля менее двух месяцев назад.

Управление гражданской авиации султаната в четверг опубликовало в Твиттере заявление, в котором говорится, что воздушное пространство страны «открыто для всех перевозчиков, отвечающих требованиям Управления по пролету».

Авиационная администрация заявила, что этот шаг был частью ее усилий по выполнению своих обязательств по Чикагской конвенции 1944 года, «которая предусматривает отсутствие дискриминации между гражданскими самолетами, используемыми в международной аэронавигации».

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствовал это заявление и сказал, что это «историческое и важное решение для израильской экономики и израильских путешественников».

Этот шаг был сделан менее чем через шесть месяцев после того, как Саудовская Аравия, сосед Омана по Персидскому заливу, открыла свое воздушное пространство для всех перевозчиков, и менее чем через два месяца после того, как нижняя палата парламента Омана проголосовала за расширение закона о бойкоте Израиля.

После шага Саудовской Аравии в прошлом году израильские авиакомпании смогли использовать новое воздушное пространство для полетов в Объединенные Арабские Эмираты, с которыми Израиль нормализовал отношения в 2020 году.

Но израильские авиалинии не смогли открыть коридор для дальнемагистральных рейсов над королевством, пока Оман не последовал их примеру, и поэтому им пришлось продолжать обходить Аравийский полуостров.

Президент США Джо Байден приветствовал действия Саудовской Аравии в июле прошлого года как «историческое решение» и выразил признательность своей администрации за помощь в заключении сделки.

До объявления Саудовская Аравия запрещала полеты как израильских, так и неизраильских компаний, которые летели в Израиль или из Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля заявило в четверг, что новый коридор над Саудовской Аравией и Оманом сократит маршруты полетов более чем на два часа в некоторые пункты назначения в Азии.

Это принесет пользу израильским авиакомпаниям El Al и Arkia, которые теперь смогут предлагать больше прямых рейсов в такие места, как Индия, Таиланд и Австралия.

Например, ожидается, что полеты в Мумбаи сократятся с семи с половиной до пяти часов, что позволит сэкономить значительное количество топлива.

Саудовская Аравия и Оман воздержались от присоединения к "Авраамическим соглашениям" 2020 года, в соответствии с которыми ОАЭ, Бахрейн и Марокко установили дипломатические отношения с Израилем.

Палестинцы осудили соглашения о нормализации, назвав их «ударом в спину».

В декабре Совет шуры Омана, состоящий из 86 членов, принял закон, ужесточающий экономическую блокаду Израиля в соответствии с руководящими принципами Лиги арабских государств, запрещающий гражданам общаться или встречаться — с какой бы то ни было целью — с израильтянами.

По сообщению официального информационного агентства Waf, заместитель спикера Ассамблеи Яакуб аль-Харти заявил, что поправка, предложенная законодателями, направлена ​​на «расширение криминализации и бойкота сионистского образования».