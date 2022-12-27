Оман ужесточает наказание за связи с Израилем

Парламент Омана в понедельник проголосовал за проект поправки, расширяющей его закон о запрете связей с Израилем, в ходе заседания, на котором обсуждался ряд законопроектов.

Поправка касается статьи 1 султанского указа, которая в настоящее время запрещает «взаимодействие с сионистской организацией для частных и общественных деятелей», сообщает The Times of Israel.

Закон с поправками будет включать запрет на любые спортивные, культурные и экономические контакты, а также на общение с израильтянами лично и в Интернете.

По сообщению оманского информационного агентства WAF, вице-президент Совета шуры Якуб аль-Харети назвал поправку расширением криминализации и бойкота Израиля.

Законодательство Омана уже гласит, что гражданам запрещено вступать в контакт с физическими или юридическими лицами, базирующимися в Израиле, с любой целью, будь то напрямую или через третье лицо.

Маскат официально придерживается позиции Лиги арабских государств, согласно которой любая форма дипломатических отношений с Израилем полностью зависит от создания палестинского государства.

Ранее в этом году сообщалось, что Оман и США провели переговоры об открытии своего воздушного пространства для израильских самолетов в попытке Вашингтона подтолкнуть большее количество арабских государств к нормализации отношений с Тель-Авивом, но Маскат не согласился на этот шаг.

В прошлом месяце израильский веб-сайт i24 сообщил, что состоялась встреча между израильским официальным лицом и министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом бин Хамудом аль-Бусаиди в попытке привлечь больше арабских стран к установлению дипломатических отношений с Израилем.

Новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил султанат в 2018 году и встретился с тогдашним султаном Кабусом бин Саидом, став первым израильским лидером, посетившим страну с 1996 года.