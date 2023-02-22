О традиционных ценностях: на словах и на деле

Стендап кремлевского комика вчера длился почти два часа, из которых немалую часть времени он посвятил разговорам о том, как загнивает Запад, как на нем внедряется идея "гендерно-нейтрального Бога" и как всему этому противостоит Россия как надежный оплот традиционных ценностей, на который чуть ли не напала (!) Украина.

Кстати, пользуясь случаем, не скажем точно за другие конфессии России, которые в ней декларативно признаются "традиционными", но в Исламе Бог не наделяется каким-то полом, равно как и не считается бесполым, пречист Он от Того, что Ему приписывают. И даже, если мы сейчас употребляем лингвистическое описание Его мужского рода, то это потому, что такое описание избрал Он Сам в ниспосланном Им Коране, а не потому что мы наделяем Его половыми признаками. Ведь это Он создал полы, а не был создан с полом, пречист Он от того, что Ему приписывают.

Но речь сейчас пойдет не об этом. А о том, что в тот день, когда словоблуд опять лил тонны мутной воды, в Украине буднично решали вопросы удовлетворения нужд приверженцев традиционных ценностей, которые на словах так защищают в России.

Так, в Военном Институте Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко начались курсы подготовки военных капеланов для Вооруженных Сил Украины. Как несложно понять по фото, капеланов разных конфессий, а не одной.

В "скрепной" же России, с одной стороны, по факту уже давно есть полковые священники РПЦ, с другой стороны, они работают фактически "по понятиям", так как институт военных капеланов в России не узаконен. И по этой причине ни статус полковых священников РПЦ толком не понятен, ни у других декларативно признаваемых "традиционных религий России" их нет, хотя в "зону СВО" их в обход этого то и дело завозят.

К слову, отсутствию в российской армии в частности мусульманских войсковых капеланов мы ничуть не печалимся, а наоборот, так как убеждены в том, что мусульманам в ней делать нечего. Впрочем, как и не мусульманам. Но ведь в отличие от нас кремлевская пропаганда заинтересована в создании картины "двадцати миллионов мусульман, стоящих на страже матушки-России". Однако не может или не хочет создать для этого даже тех условий, что создаются в Украине, где мусульман меньше в разы.

Кстати, к вопросу об условиях - войсковые капеланы и службы обеспечения Вооруженных Сил Украины активно работают в направлении обеспечения их военнослужащих питанием, соответствующим их религиозным убеждениям. И это в условиях, когда Украине фактически приходится вести борьбу за выживание. А как там обстоят дела с выбором халяльного питания в воинских частях российской армии?

Вот, собственно, и иллюстрация того, какое отношение демагогия Кремля о защите традиционных ценностей верующих от "украинского нацизма" имеет к реальности.