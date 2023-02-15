"Мобики" из республик начинают роптать. Главное - не останавливаться!

Процесс разложения российской армии уже идет, хотя не будем обманываться - чтобы он стал необратимым, она еще должна будет потерпеть крупные и болезненные поражения в Украине.

Тем не менее, русские шовинисты уже жалуются на то, что власти некоторых республик начинают вписываться за своих мобиков по настоянию их родных, жалуясь на то, что властям "русских регионов" этого не удается.

Это произошло после того, как в этом месяце мобилизованных из Татарстана отправили с фронта домой в расположение своей части после их жалоб на то, что их бросили как пушечное мясо без подготовки, вооружения и прочего оснащения, а перед этим власти Тывы заступились за своих мобилизованных, которые подверглись избиениям и унижениям в т.н. ДНР.

Отметим, что, к сожалению, пока не все так оптимистично, как представляют русские шовинисты, потому что в своем большинстве выходцы из республик, включая мусульманские, как бараны покорно идут на убой за руZкий мир. Свежим подтверждением чему является разгром татарстанского батальона "Алга" под Угледаром (https://golosislama.com/news.php?id=41409).

Тем не менее, на этом фоне выжившие и не желающие повторять их участь в отдельных случаях начинают более активно роптать, их родные и близкие поднимать шум в их республиках, а их власти, опасаясь недовольства своих народов, начинают заступаться за них перед российским военным руководством. А российские власти, опасаясь раскачивания лодок в республиках, дают установку в таких случаях идти их властям на встречу.

Это в очередной раз иллюстрирует то, о чем мы пишем вновь и вновь - российская власть считается только с теми, кто может создать ей проблемы. Причем, она знает, что мусульмане и другие "нерусские" это сделают быстрее, чем мы их и призываем пользоваться себе во благо. И чем больше будет таких недовольств и протестов среди не желающих мобилизовываться или родных и близких тех, кого уже мобилизовали, чем больше в это будет вовлекаться их соседей, земляков и так далее, тем больше будет шансов спасти их от этой войны.

Ну а в том, что российская власть игнорирует вялые протесты жителей "русских регионов" они могут винить только сами себя. Для этого русским и повесили на шею бусы "государствообразующего народа", чтобы они безропотно сносили во имя него любые тяготы и потери, как их учат делать всю историю. Тут уж, как гласит сама русская поговорка, "назвался груздем - полезай в кузов". А если не нравится, жители этих безликих "русских регионов" могут добиваться создания там их собственных республик, способных противостоять Москве.