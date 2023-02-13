В Украине разгромлен татарстанский батальон "Алга"

В боях под украинским городом Угледар в Донецкой области несколько дней назад была разбита крупная группировка российских оккупационных войск. По словам представителей ВСУ там почти полностью была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты, вместе со 130 единицами техники.

Среди прочих российских потерь присутствуют и потери татарстанского батальона "Алга". О ликвидации "Алга" сообщил в Twitter украинский милитари-блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию об агрессии РФ против Украины с 2014 года. Он обнаружил в Z-пабликах сообщения о разгроме батальона.

"Приносим искренние соболезнования семьям погибших 6.02.23 батальона "Алга" при участии в бою", - говорилось в сообщении.

Показательно, что, по данным источников, российская армия даже не удосужилась прекратить артиллерийский обстрел, чтобы эвакуировать тела "200-х" и "300-х". "(Цифры - ред.) не конечные, списки пополняются. Пока не могут забрать даже тела, обстрел арты с обеих сторон", - сообщила некая Светлана Лукоянова, обладающая информацией об инциденте

Отметим, что несмотря на татарское название, называть батальон "Алга" татарским батальоном не совсем правильно. Многие имена погибших явно русские, и еще осенью было сообщение о гибели православного священника, служившего кем-то вроде капеллана батальона.

Но мы обратим внимание на интервью "муллы" батальона Руслана Агмалова, которое вышло 29 октября прошлого года в издании Бизнес-Онлайн.

Агмалов, которого называют батальонным имамом, рассказал, что был помощником имама мечети "1000-летие Казани" в поселке Петровский. В июле прошлого года он подписал контракт и уехал на Тоцкий полигон, после чего его отправили в Херсонскую область Украины. Служил в медвзводе санитаром-поисковиком, потом стал водителем. Агмалов рассказывает о быте батальона, в частности о том, что должности капеллана там на самом деле нет (в отличие от украинской армии кстати). Там также нет халяльного питания, опять же в отличие от ВСУ, где халяльное меню официально включено, наряду с веганским, кошерным и так далее.

Относительно этнического состава батальона, Агмалов говорит, что русских и татар там примерно поровну, но есть также чуваши, марийцы, таджики, азербайджанцы и даже обрусевшие немцы. И даже украинцы.

Агмалов получил ранение, но при этом остается упоротым z-патриотом. Между тем, последний вопрос в интервью просто бьет в самое сердце:

"— Не секрет, что Россия хоть и светское государство, но православие у нас все же превалирует. Как в армии относятся к мусульманам?

— И в армии в целом, и там, на передовой, относятся с пониманием, все нормально. Единственный момент — когда читаешь какие-то новости из России, что в Москве запрещают строить мечеть, не разрешают хиджаб где-то. В Челябинской области был недавно такой случай — девочкам в школе запретили носить… Не знаю, ущемление это прав или нет, но очень неприятно. Мы, мусульмане, отдаем всего себя, кладем жизни на алтарь победы, а тут ущемления, какое-то неуважение. Уважение должно быть, мы все равно один народ, единая страна, да и Бог един."

То есть, татарский "имам", призванный духовно окормлять солдат на передовой, "не знает", по его словам, является ли ущемлением прав мусульман запрет на строительство мечети или ношение хиджаба. Зато он знает, что в Украине "фашисты", а у них там "один народ" и "одна страна".

Так вот, именно за эту страну и за этот один народ и погибли бездарно под Угледаром татарские (а также русские и другие) мужики. Поклали жизни на "алтарь победы", как того и хотели.