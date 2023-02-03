Освободить Асламбека из тюрьмы... народов

Асламбека Эжаева, подвижника исламского книгоиздательства на русском языке, сегодня приговорили к 17 годам лишения свободы.

Нас читают в основном многолетние подписчики, которые знают суть дела, но для тех, кто не в курсе, поясним - с ведущим в России исламским книгоиздателем расправляются за то, что он издавал не то, что нужно и не так, как нужно. И именно тем, кто с ним решил расправиться. За то, что свою книгоиздательскую деятельность, несмотря на постоянные запреты, накаты, обыски, он пытался, хоть и каждый раз адаптируясь под новые препятствия, но вести самостоятельно, а не встроиться в систему, как ему предлагали.

Это происходит на фоне воя Кремля, МИДа, РПЦ о том, что в Украине де идут какие-то репрессии против находящейся под юрисдикцией Московского патриархата местной православной церкви. В том числе на основании того, что где-то у кого-то из ее служителей провели обыски или забрали храмы и передали их украинской православной церкви и т.д. Так вот, хотим поинтересоваться, кого из них там посадили на 17 лет за издание исключительно религиозной литературы? Да и вообще, происходит ли там что-то хотя бы отдаленно напоминающее происходившее и происходящее с мусульманами в России, в том числе книгоиздателями, о чем можно прочитать вот здесь https://golosislama.com/news.php?id=31080

Но вернемся к делу Асламбека. То, что его "закроют", причем, надолго, было ясно сразу после его задержания и объявления о том, что ему шьют (финансирование терроризма). Просто потому, что в сегодняшнем Мордоре нет практики оправдательных приговоров по таким делам и что все судебные процессы по ним представляют собой фикцию, в ходе которой оглашаются заранее определенные приговоры. А о том, как шло его дело, рассказал сам Асламбек сегодня в своем последнем слове https://t.me/newsislamist/7370

Итак, то, что суд даст почти столько же, сколько запросит прокурор (18 лет), можно было не сомневаться. Вопросы вызывала лишь линия, избранная адвокатами, а именно полного замалчивания хода процесса. Более того, по сообщению журналистов из зала суда, даже сам приговор они отказались комментировать, что совсем уж удивительно.

Такая информационная закрытость имела бы смысл только в том случае, если бы ее результатом была минимизация наказания по приговору. Но об этом говорить не приходится - 18 лет или 28 лет или просто пожизненное, не имеет никакой разницы применительно к человеку 60-летнего возраста с букетом хронических заболеваний. О чем в своем последнем слове сказал и он сам, заявив, что считает такое наказание равносильным пожизненному сроку.

Поэтому, к сожалению, объяснение такого поведения адвокатов видится простым - их запуганность силовикам, что видимо относится и к семье жертвы, выбравшей такую же линию поведения. Впрочем, надо признать, что выбери они публичность, и на конечное решение это бы не повлияло никак, при том, что могло иметь дополнительные негативные последствия уже для них.

Итак, фактически Асламбек Эжаев за свою общественную, просветительскую деятельность, далекую от политики, а уж тем более от того, что ему приписывают, осужден на пожизненное заключение. И громко удивляться этому, если кому и стоит, то уж точно не большинству наших давних подписчиков, а тем, кто в отличие от них до сих пор не понимал сути чудовищной российской системы.

Уже давно нет смысла и вопрошать о том, почему уже много лет как молчат в таких случаях официальные имамы, представители духовных управлений. Ну потому же, почему молчали и адвокаты, которым полагалось привлекать внимание сми и общественности к беспределу, что они позволяли себе делать в прежние годы.

Просто надо понять, что Россия уже много лет как превратилась в Гулаг сталинского типа. И изнутри нее в таких случаях сделать нельзя ни-че-го.

Сделать что-то в этом и подобном случаях можно только извне, и мы, обращаясь к нашим читателям, обладающим такой возможностью, призываем это сделать.

Бандитское, террористическое российское государство уже давно захватывает заложников, чтобы обменивать их на своих задержанных террористов. Совсем недавно они так вытащили Бута, но так было уже не раз. Поэтому мусульман, имеющих отношение к процессам обмена российских террористов на нормальных людей, попавших в лапы Мордора, мы призываем постараться включить Асламбека Эжаева в такие обменные списки и добиться тем самым его освобождения. Уже не просто из тюрьмы, а из тюрьмы народов - России.

Да, формально Эжаев гражданин России. Но разве им не был Ходорковский, которого по договоренности просто выслали из страны вопреки запрету высылать из России ее граждан? Да, на месте тех же украинских инстанций можно сказать, что он не украинский гражданин и не имеет каких-то особенных заслуг конкретно перед Украиной, чтобы отдавать ему предпочтение перед украинскими заложниками Мордора, ждущими своей очереди.

Но если бы Украина вытащила или хотя бы предложила обменять Эжаева как узника совести, это было бы мощнейшим ударом по кремлевской пропаганде среди российских мусульман. Они сажают ваших просветителей, а Украина их вытаскивает - так за кого же и против кого вы воюете?

Поэтому, не будем произносить пафосные слова - сегодня их было много и без нас. Скажем главное, обращаясь к влиятельным мусульманам и особенно соплеменникам Асламбека Эжаева - используйте ваше влияние, чтобы освободить его. Не просто из тюрьмы, а из России и от России, показав тем самым пример, как надо действовать, когда внутри нее надежд на справедливость уже нет.