В Пакистане продолжаются спасательные работы на месте взрыва в мечети

В Пакистане продолжаются спасательно-восстановительные работы после взрыва смертника в мечети в городе Пешавар на северо-западе страны, в результате которого погибли по меньшей мере 92 человека, большинство из которых были полицейскими.

Мухаммад Асим, представитель больницы Леди Ридинг в Пешаваре, сообщил, что по меньшей мере 170 человек также получили ранения в результате взрыва. Подавляющее большинство убитых были полицейскими. По его словам, в больницах остаются 52 раненых, шестеро в критическом состоянии.

Билал Файзи, главный спасатель, сказал, что спасательные команды все еще работают на месте, где еще может быть больше людей. По словам властей, в результате теракта смертника обрушилась крыша мечети, и спасателям пришлось разбирать груды обломков, чтобы найти многие тела.

В репортаже из Пешавара Камаль Хайдер из «Аль-Джазиры» сказал, что операция в значительной степени перешла к восстановлению.

«Проведены торжественные проводы погибших полицейских, а также похороны проходят по всей провинции, потому что эти полицейские приехали из нескольких районов — поэтому по всей провинции траур», — сказал он.

Между тем, возникли вопросы о том, как нападавший смог получить доступ к сильно укрепленному району, который включает в себя штаб провинциальной полиции и отдел по борьбе с терроризмом, будучи одетым в пояс смертника.

К тому же еще 21 января поступили «заслуживающия доверия сообщения разведки» о том, что Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП) спланировала волну терактов в Пешаваре и более широкой провинции Хайбер-Пахтунхва.

Власти не установили, кто стоял за взрывом, хотя вскоре после взрыва Сарбакаф Мохманд, командир ТТП, взял на себя ответственность за нападение в посте в Twitter.

Однако через несколько часов представитель ТТП Мохаммад Хурасани опроверг это заявление, заявив, что наносить удары по мечетям, мадрасам и религиозным местам не входит в ее политику. Он добавил, что те, кто принимает участие в таких действиях, могут быть подвергнуты карательным мерам в соответствии с политикой ТТП, но не пояснил, почему командир ТТП взял на себя ответственность за взрыв.

Гулам Али, губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва, заявил, что ведется расследование, чтобы определить, «как террорист проник в мечеть».