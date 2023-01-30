В Пакистане взорвана мечеть, погибли десятки человек

Десятки человек погибли и многие получили ранения в результате взрыва в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.

Сотрудник полиции Пешавара сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек, еще по меньшей мере 140 получили ранения.

Взрыв произошел в мечети, где собралось большое количество людей для молитвы, сообщил агентству Reuters в понедельник представитель полиции Сикандар Хан.

«Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек», — добавил Хан.

Корреспондент Al Jazeera Камаль Хайдар в своем репортаже из Исламабада сообщил, что появляющиеся подробности свидетельствуют о том, что нападение было совершено террористом-смертником.

«Террорист-смертник [по сообщениям] сидел в первом ряду во время совместной молитвы внутри мечети», — добавил он.