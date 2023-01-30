В Пакистане взорвана мечеть, погибли десятки человек

Десятки человек погибли и многие получили ранения в результате взрыва в мечети в городе Пешавар на северо-западе Пакистана.
Сотрудник полиции Пешавара сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек, еще по меньшей мере 140 получили ранения.
Взрыв произошел в мечети, где собралось большое количество людей для молитвы, сообщил агентству Reuters в понедельник представитель полиции Сикандар Хан.
«Часть здания обрушилась, и предполагается, что под ним находятся несколько человек», — добавил Хан.
Корреспондент Al Jazeera Камаль Хайдар в своем репортаже из Исламабада сообщил, что появляющиеся подробности свидетельствуют о том, что нападение было совершено террористом-смертником.
«Террорист-смертник [по сообщениям] сидел в первом ряду во время совместной молитвы внутри мечети», — добавил он.
38-летний полицейский Мина Гюль сказал, что он был внутри мечети, когда взорвалась бомба. Он сказал, что не знает, как он сам выжил и остался невредимым. По его словам, он мог слышать крики и вопли после взрыва бомбы.
В момент взрыва бомбы в мечети находилось более 150 верующих, добавил Гюль.
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в Твиттере осудил нападение.
«Решительно осуждаю террористический акт террориста-смертника в мечети Пешавара, окруженный полицией во время молитвы», — написал он в Твиттере.
«Крайне важно, чтобы мы улучшили сбор разведданных и надлежащим образом оснастили наши полицейские силы для борьбы с растущей угрозой терроризма».
Пока ни одна группа или отдельное лицо не взяли на себя ответственность в Пешаваре, столице граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва.
В марте прошлого года террорист-смертник взорвал мечеть в Пешаваре, убив 64 человека в результате самого смертоносного теракта в Пакистане с 2018 года.