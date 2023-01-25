Новочеркасский медколледж готов вернуть студенток, если они откажутся от хиджаба

История с отчисленными за ношение хиджаба студентками Новочеркасского медицинского колледжа продолжается. Так, колледж сообщил, что готов восстановить студенток... если они снимут хиджабы.

Об этом в интервью ИА «ДОН 24» сообщил временно исполняющий обязанности директора колледжа Игорь Шикуля.

«Пять студенток были отчислены за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка. Приказы об этом изданы 11 и 12 января, – сказал нашему корреспонденту руководитель образовательного учреждения. – В колледже запрещено ношение одежды с религиозными атрибутами».

Шикуля говорит, что согласно правилам колледжа, студенты обязаны носить медицинскую одежду. Все они были с этими требованиями ознакомлены.

Какие такие медицинские правила запрещают носить хиджаб и почему вообще они должны регулировать ношение хиджаба, не понятно.

При этом трех студенток, ранее носивших хиджабы, таки продавили, и они согласились "привести свой внешний вид в соответствие с правилами обучения" (т.е. снять хиджабы). Теперь они снова носят лишь медицинскую одежду, как и положено студентам медицинского колледжа, сказал Игорь Шикуля.

Таким образом, первоначально хиджабы носили восемь девушек с первого, второго и третьего курсов из Новочеркасска и Дагестана. Пять из них отказались снимать хиджабы.

Шикуля добавил, что с девушками проводились неоднократные беседы, в том числе у психолога, в ходе которых их убеждали соблюдать правила.

«Наши выпускницы работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. Поэтому вопрос соблюдения правил спецодежды имеет принципиальное значение, – сказал Игорь Шикуля. – В то же время дорога назад отчисленным студентам не закрыта. Они могут быть восстановлены, если будут соблюдать общепринятые медицинские правила».

Ну хоть отказаться от Ислама не просят...