Запрет хиджаба в медколледже Ночеркасска: кремлевские "муджахиды" молчат

Пятерых студенток, обучавшихся в Новочеркасском медицинском колледже Ростовской области сестринскому делу, отчислили за ношение хиджаба.

В уведомлении об отчислении, подписанном заместителем директора колледжа Людмилой Костровой, говорится, что его причиной стало нарушение правил внутреннего распорядка. Она поясняет, что в заведении запрещено носить религиозную атрибутику, т.к. это "оказывает отрицательное влияние на других обучающихся".

"Хиджаб - это не религиозная атрибутика, а просто платок, который под белой медицинской шапочкой вообще практически не видно", - утверждает представляющий интересы студенток адвокат Магомед Нурбагомедов.

По факту отчисления уже поданы жалобы в различные инстанции, также после получения приказов будет подготовлен иск в суд. Сами студентки также обратились в донское землячество дагестанцев, представители которого уже пообщались с руководством колледжа, однако не смогли ничего доказать.

По словам адвоката, его доверительницы родом из Новочеркасска, Чечни и Дагестана, у них хорошая успеваемость и нет конфликтов с другими студентами и педагогами, что подтверждает запись заседания педсовета, которая есть у него в наличии.

Кроме того, отмечает Нурбагомедов, у руководства учреждения нет вопросов к православным студентам, открыто носящим крестики.

Одна из отчисленных студенток, уроженка Новочеркасска, на условиях анонимности сообщила изданию Кавказский Узел, что училась на первом курсе.

"Как только начала учиться, я была уже в хиджабе, мне в сентябре сделали замечание. Сказали, что у нас светское государство, и вы не можете так ходить на учёбу, это запрещено уставом. Я была шокирована этим заявлением. Решила на сайте колледжа внимательно изучить устав, но там тогда не было ничего прямо запрещающего ношение хиджаба", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она не исключила, что пункт о запрете одежды, демонстрирующей религиозность, был добавлен только после первого педсовета. "Хотя они говорили, что этот пункт с 2012 года в уставе", - добавила студентка.

Все это происходит в то самое время, когда путинские борцуны с исламофобией (да, Рамзан, мы на тебя смотрим) с пеной у рта воюют против европейского "сатанизма". Как думаете, Кадыров уделил внимание исламофобии российских учебных заведений? Нет, Кадыров и прочие любители русского мира, якобы союзного мусульманам, молчат об этом. Все что вам надо знать об их искренности.