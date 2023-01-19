В Казахстане Токаев распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о роспуске мажилиса (нижней палаты парламента), а также местных представительных органов.

В своем заявлении Токаев выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в прежнем формате и «придадут новый импульс» всесторонней модернизации страны.

Соответствующее решение Токаев объяснил «логикой конституционной реформы».

"Проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты (местные представительные органы – прим. ГИ) продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. Казахстан перешел на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", – отметил Токаев.

Внеочередные выборы президент Казахстана назначил на 19 марта. Они пройдут по новой системе. Теперь 70% депутатов мажилиса выберут по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

"По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам", – заключил президент Казахстана.

Напомним, что в Казахстане после массовых беспорядков, произошедших в январе 2022 года, была анонсирована серия реформ, направленных на усиление роли парламента и демократизации страны. Соответствующие изменения в конституцию были одобрены на референдуме летом 2022 года. Однако оппозиция считает эти реформы косметическими и утверждает, что они ничего не меняют по сути.

В ноябре 2022 года в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, проведение которых Токаев объяснил необходимостью получить «новый мандат доверия народа» на фоне конституционных изменений. Он набрал 80% голосов.

Судя по всему, Токаев прекрасно понимает, что Казахстаном - динамично развивающейся страной - невозможно управлять в архаичном режиме советского падишаха, каким был режим "елбасы" Назарбаева. С другой стороны, это отнюдь не означает, что невозможны другие, с виду более демократические, методы укреплять и усиливать свою собственную власть.