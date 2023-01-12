Макрон не будет извиняться за французскую колонизацию Алжира

Президент Эммануэль Макрон заявил, что не будет извиняться перед Алжиром за французскую колонизацию, но надеется продолжить работу по примирению со своим коллегой Абдельмаджидом Теббуном.

«Не мое дело просить прощения, это не то, о чем идет речь, это слово разорвет все наши связи», — сказал он в интервью журналу Le Point, опубликованном поздно вечером в среду.

«Хуже всего было бы решить: «Мы извиняемся и каждый пойдет своим путем», — сказал Макрон.

«Работа над памятью и историей — это не сведение всех счетов», — добавил он.

Но в интервью он также выразил надежду, что Теббун «сможет приехать во Францию ​​в 2023 году», в ответ на прошлогоднюю поездку Макрона в Алжир, и продолжить их «беспрецедентную работу дружбы».

Столетняя французская колонизация Алжира и ожесточенная война за независимость 1954–1962 годов оставили глубокие шрамы с обеих сторон, которые Макрон то раздражал, то успокаивал в своей политической карьере.

В 2017 году тогдашний кандидат в президенты Макрон назвал французскую оккупацию «преступлением против человечности».

В отчете, который он заказал у историка Бенджамина Стора, в 2020 году рекомендовались дальнейшие шаги по примирению двух стран, исключая при этом «раскаяние» и «извинения».

Макрон также задался вопросом, существовал ли Алжир как нация до того, как он был колонизирован Францией, что вызвало гневную реакцию Алжира.

«Эти моменты напряженности учат нас», — сказал Макрон в интервью алжирскому писателю Камелю Дауду.

«Вы должны иметь возможность снова протянуть руку и вступить в бой, что мы с президентом Теббуном смогли сделать», — добавил он.

Он поддержал предложение Теббона посетить могилы алжирского антиколониального героя XIX века Абдулькадыра и его окружения, похороненных в Амбуазе в центральной Франции.

«Это имело бы смысл для истории алжирского народа. Для французов это было бы возможностью понять реалии, которые часто скрываются», — сказал Макрон.

Алжир и Франция поддерживают прочные связи через иммиграцию, участие в конфликте за независимость и послевоенную репатриацию французских поселенцев, что затронуло более 10 миллионов человек, живущих сегодня во Франции.