Исламская община Боснии отмежевалась от китайского турне Мустафы Церича

Исламское сообщество Боснии и Герцеговины отмежевалось от заявлений бывшего реис-уль-улема (т.е. муфтия) Мустафы Церича относительно борьбы Китая с терроризмом, которая на самом деле направленна против уйгурских мусульман в Синьцзяне.

«Ни Мустафа Церич, ни председатель Мешихата Исламской общины в Сербии Мевлюд Дудич не ездили в Китай от имени и организации Исламской общины. Насколько нам известно, она была организована ассоциацией из Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал в интервью Радио Свободная Европа Мустафа Прляча, советник нынешнего муфтия Хусейна Кавазовича.

Напомним, что китайские СМИ CGTN сообщили, что более 30 всемирно известных исламских экспертов и ученых из 14 стран посетили Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, 8 января по приглашению местного правительства.

Среди них был и бывший муфтий БиГ Церич, который, как пишет CGTN, «хвалил китайскую политику борьбы с терроризмом и дерадикализации для достижения мира и согласия в регионе».

Исламская община не имеет к этому никакого отношения, подчеркнул Прляча.

"Пусть отвечают за свои действия и слова. Мы тут ни при чем", - сказал он.

Он также подчеркнул, что у исламского сообщества БиГ есть данные, которые не соответствуют тому, что сказали Церич и Дудич в Китае, когда речь идет о мусульманах в Китае.

«У нас разные взгляды, основанные на имеющейся у нас информации», — сказал он.

Как сообщает CGTN, Церич, стоя перед панелью, изображающей древний Шелковый путь, сказал, что Китай является большой страной с глобальным влиянием и что в последние годы он вносит свой вклад в экономическое восстановление мира.

Муфтий Мевлюд Дудич, согласно публикации китайских СМИ, заявил, что обычно знает Китай из телевидения и газет, но верит высказыванию Пророка Мухаммада (мир ему): "Ищите знание, если даже придется отправиться за ним в Китай", добавив, что во время этого визита он рад видеть, что мусульмане в Синьцзяне "живут в мире и счастье".

«Откуда нам знать, что говорил муфтий Дудич в Китае, если это страна за стальным занавесом. У нас нет с ним связи, там нет ни WhatsApp, ни Viber», — говорит Самир Шкриель, генеральный секретарь Мешихата Исламской общины Сербии.

Шкриель уточнил, что муфтий Дудич ездил в Китай в составе делегации Всемирной организации исламских ученых.

«Государство, я имею в виду правительство Объединенных Арабских Эмиратов, организовало чартерный рейс и привезло в Китай ученых мира, к которым он (муфтий Дудич) принадлежит. Наш президент мечети — единственный действующий алим (ученый) с Балкан и Европы, который туда ездил. Я знаю гораздо больше», — сказал Шкриель.

Мустафа Церич был реис-уль-улема (главой) Исламской общины БиГ с 1993 по 2012 год, когда вышел на пенсию.

Ассамблея исламского сообщества Боснии и Герцеговины, в состав которой входят наиболее видные мусульмане, включая политиков со всех частей Боснии и Герцеговины и стран региона, избрала Хусейна Кавазовича преемником Церича. Затем Церич был официально назначен советником Кавазовича по исламскому миру.

В октябре 2021 года Церич встретился с Рамзаном Кадыровым во время инаугурации президента в чеченской столице.

«Если Европа не может этого делать, пусть приедет сюда, в Грозный, сюда, в Чечню, чтобы увидеть и узнать, как это делает Владимир Путин в сотрудничестве с Рамзаном Кадыровым. Чечня интегрирована в состав Российской Федерации как равноправная республика. К сожалению, Босния не интегрирована в Европейский Союз даже после геноцида », — сказал Церич.

Да, муфтий серьезно сравнил евроинтеграцию с кровавым карательным походом российской армии в Чечню.

Мы все в шоке, что адвокатом китайской и российской исламофобских систем выступает такой человек как Мустафа Церич, но что тут поделать. Хорошая новость это то, что Исламская община Боснии все же занимает совершенно другую позицию.