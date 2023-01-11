Как китайские коммунисты "потанцевали" бесславных "улемов"

Сказочные "улемы" из 14 стран посетили оккупированный коммунистическим Китаем Восточный Туркестан (т.н. Синьцзян-Уйгурский Автономный Район) и благословили искоренение на этой мусульманской земле Ислама, назвав ее политикой дерадикализации и профилактики терроризма.

Среди визитеров представители совета ОАЭ, Аль-Азхара, муфтий Сербии Мевлюд Дудич. Кого-то из них послали туда явно как государственных чиновников в области религии в рамках налаживания китайско-арабского сотрудничества, кто-то скорее всего поехал ради китайского финансирования.

Особая боль в этой истории - участие в ней бывшего муфтия Боснии и Герцеговины Мустафы Церича. Будь он обычной религиозной проституткой вроде постсоветских или арабских чалмоносцев, и особых эмоций это бы не вызвало. Но этот человек был участником подпольной организации "Молодые Мусульмане" в коммунистические времена, потом муфтием боснийского джихада и соратником Алии Изетбеговича, потом борцом за права мусульманских меньшинств в Европе.

Известный хадис Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, учит не обольщаться людьми и судить о них по завершению их дел. Дела Мустафы Церича пока не завершены и возможность покаяния у него остается, но воистину поражает, как человек, начинавший свой путь борцом и долгое время им бывший, под конец жизни за несколько лет уничтожил свою репутацию и рискует остаться в памяти как сумасбродный политический авантюрист и побирушка у самых злобных тагутов. Сперва интриги против ведущей мусульманской силы Боснии и Герцеговины с амбициями выставить себя как альтернативу, потом участие в авантюрах прокремлевских дельцов и вот наконец открытое одобрение геноцида мусульман в Уйгуристане. И это при том, что в отличие от госмуфтиев его к этому никто принудить не мог.

Но если политика коммунистического Китая по отношению к уйгурам это благо, какой смысл было бороться с коммунистической Югославией и воевать за независимость Боснии, которая могла оставаться в ней? И где логика - сперва заявлять, что "султан европейских мусульман теперь в Брюсселе", а потом ехать в Китай? К Брюсселю у нас может быть много претензий, но по крайней мере в одном его не обвинишь - о геноцидной политике Китая в отношении мусульман там говорят открыто, а не благословляют ее. Хотя возможно причина как раз в том, что "султан в Брюсселе" не раскошелился на финансирование и вообще не поддержал несостоявшегося лидера европейских мусульман, на фоне чего он решил метнуться к "султану в Пекине".

Возвращаясь же к самому этому визиту, все, что нужно о нем знать, можно увидеть на этом фото https://news.cgtn.com/news/2023-01-10/World-renowned-Islam-experts-and-scholars-visit-Urumqi-in-Xinjiang-1gttMDVY6eQ/index.html

Пригласив исламских религиозных деятелей, чтобы продемонстрировать им свою политику в отношении мусульман, китайские коммунистические шайтаны даже не пытались создать видимость уважения к Исламу в этом мусульманском регионе. Как это можно понять? Да хотя бы потому, что все "образцовые уйгурки", демонстрирующие успехи китайской политики дерадикализации, выступали не просто без хиджабов, а даже без элементарных косынок. И ничего, "улемов" не смутило, что на организованном специально для них мероприятии не было ни одной по-исламски выглядящей женщины. А даже если смутило, то свое смушение они никак не проявили, поблагодарив китайских товарищей за гостеприимство и благословив их на продолжение их политики.

Что в общем логично, ибо "кто девушку ужинает, тот ее и танцует". В этой истории китайская компартия поужинала и потанцевала "улемов" из 14 стран на славу - свою, и на их бесславие и бесчестие.