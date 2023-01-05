Визит Нетаньяху в ОАЭ отложен из-за ситуации с Аль-Аксой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не посетит ОАЭ на следующей неделе из-за широко распространенного осуждения штурма комплекса мечети Аль-Акса его новым министром национальной безопасности.

Крайне правый израильский политик Итамар Бен-Гвир во вторник посетил периферию комплекса священной мечети. Вторжение было широко расценено как преднамеренная провокация давних соглашений о статус-кво, которые позволяют немусульманам посещать это место в определенное время, но не молиться там.

ОАЭ были среди нескольких ближневосточных и западных государств, которые «решительно осудили» визит Бен-Гвира в Аль-Аксу, третье по значимости место в исламе и самое священное место для мусульман в Палестине.

Позже во вторник выяснилось, что запланированная поездка Нетаньяху в страну, которая должна была стать его первой официальной поездкой после возвращения к власти, была отложена до февраля.

Источники, близкие к премьер-министру Израиля, «отрицают какую-либо связь между инцидентами», сообщает The Times of Israel.

Они заявили, что визит был отложен из-за «логистических соображений», сообщает израильский новостной сайт.

Однако новость об отсрочке поездки разразилась как раз тогда, когда ОАЭ призвали «израильские власти взять на себя ответственность за снижение эскалации и нестабильности в регионе».

Израильские аналитики также предсказали, что визит Бен-Гвира в Аль-Аксу может разрушить планы Нетаньяху по нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В статье для израильского новостного веб-сайта Walla Барак Равид сказал, что Саудовская Аравия «должна» выступить против провокации Бен-Гвира из-за ее предполагаемой роли лидера суннитских арабских стран.

ОАЭ нормализовали отношения с Израилем в 2020 году в рамках спорных Авраамических соглашений, заключенных при посредничестве администрации Трампа.

Палестинцы раскритиковали сделку как предательство своего дела, потому что она вознаградила Израиль, продолжая оккупировать Западный берег и осаду сектора Газа. Бахрейн, Марокко, Судан также подписали соглашения о нормализации.

В годы, предшествовавшие соглашениям, Нетаньяху несколько раз тайно посещал ОАЭ. Его поездка в январе 2023 года, подтвержденная в понедельник, а затем отложенная во вторник, должна была стать громким публичным визитом в государство Персидского залива.

Вместо этого Абу-Даби вместе с Китаем призвали Совет Безопасности ООН созвать встречу для обсуждения штурма Бен-Гвиром Аль-Аксы.

Встреча, скорее всего, состоится в четверг.

Катар, Саудовская Аравия, Турция, Иордания и США осудили Израиль за провокации Бен-Гвира.

Действия экстремистского министра сравнивают с вторжением бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, чей визит в священное место в 2000 году спровоцировал вторую палестинскую интифаду.