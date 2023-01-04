Нетаньяху совершит первый визит в ОАЭ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует свой первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил его офис в понедельник.

Визит может состояться уже на следующей неделе, хотя точные даты и маршрут еще прорабатываются, сообщили The Times of Israel источники в канцелярии премьера.

В заявлении PMO говорится, что он находится в контакте с правительством Эмиратов по поводу визита.

В субботу президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его после приведения к присяге правительства.

«Его Высочество выразил стремление к дальнейшему укреплению связей между двумя странами во всех областях, уделяя особое внимание вопросам развития, а также продвигать вперед путь партнерства и мира на благо народов двух стран и общества в целом. регион», — сообщило официальное информационное агентство ОАЭ.

Агентство Reuters сообщило, что отдельно министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдуллах бен Заид Аль Нахайян позвонил своему недавно вступившему в должность израильскому коллеге Эли Коэну.