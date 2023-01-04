Нетаньяху совершит первый визит в ОАЭ

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует свой первый официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил его офис в понедельник.
Визит может состояться уже на следующей неделе, хотя точные даты и маршрут еще прорабатываются, сообщили The Times of Israel источники в канцелярии премьера.
В заявлении PMO говорится, что он находится в контакте с правительством Эмиратов по поводу визита.
В субботу президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его после приведения к присяге правительства.
«Его Высочество выразил стремление к дальнейшему укреплению связей между двумя странами во всех областях, уделяя особое внимание вопросам развития, а также продвигать вперед путь партнерства и мира на благо народов двух стран и общества в целом. регион», — сообщило официальное информационное агентство ОАЭ.
Агентство Reuters сообщило, что отдельно министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдуллах бен Заид Аль Нахайян позвонил своему недавно вступившему в должность израильскому коллеге Эли Коэну.
Связи между Израилем и ОАЭ были установлены два года назад в рамках Авраамических соглашений.
Нетаньяху должен был посетить ОАЭ через несколько месяцев, но поездка неоднократно откладывалась из-за пандемии, проблем с расписанием и внутренних политических кризисов.
В конце концов, он должен был совершить поездку до окончания своего предыдущего пребывания на посту премьер-министра в марте 2021 года, но был вынужден отменить ее, когда Иордания отложила утверждение траектории его полета над Хашимитским королевством.
В июне 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет вылетел в Абу-Даби для встреч по Ирану, а министр иностранных дел ОАЭ Аль Нахайян посетил Израиль в сентябре, чтобы отметить двухлетнюю годовщину соглашений. Он встретился с тогдашним премьер-министром Яиром Лапидом, а также с Нетаньяху. Президент Исаак Херцог также посетил ОАЭ.
Были опасения, что на отношения между Израилем и страной Персидского залива может повлиять избрание ультраправого правительства Нетаньяху.
Перед прошлогодними выборами ОАЭ предостерегли Нетаньяху от включения ультраправых законодателей Итмара Бен Гвира и Бецалеля Смотрича в его правительство, сообщил The Times of Israel высокопоставленный чиновник, знакомый с этим вопросом.
Сообщение было передано во время встречи в Израиле между Нетаньяху и Бин Заидом. По словам чиновника, министр иностранных дел Эмиратов предупредил, что включение таких экстремистов в правительство Нетаньяху рискует разрушить отношения с ОАЭ в дополнение к Авраамическим соглашениям в более широком смысле.
Но Абу-Даби, по-видимому, изменил свое мнение после того, как правый религиозный блок получил большинство в голосовании 1 ноября.
В прошлом месяце посол ОАЭ в Израиле Мохамед аль-Хаджа встретился со Смотричем, менее чем через неделю после того, как он был сфотографирован, тепло приветствуя Бена Гвира.
Бен Гвир — самопровозглашенный ученик экстремистского раввина и бывшего депутата Кнессета Меира Кахане, чья партия «Ках» была запрещена и объявлена террористической группой в 1980-х годах как в Израиле, так и в США.
Бен Гвир был осужден по обвинению в терроризме, хотя он настаивает на том, что в последние годы стал умереннее. Он также был осужден за подстрекательство к расизму в 2007 году за то, что на акции протеста держал плакат с надписью: «Изгнать арабского врага».
Смотрич является председателем организации «Религиозный сионизм» и считался одним из самых ультраправых законодателей Израиля до того, как в прошлом году Бен Гвир занялся политикой.
В прошлом году он посетовал на то, что первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион не «закончил работу» и не выгнал всех арабов из страны, когда она была основана.
Смотрич уже давно выступает за массовое расширение поселений и за аннексию значительной части Западного берега без предоставления равных прав палестинцам в этих районах.
ОАЭ инициировали Авраамические соглашения в обмен на обещание тогдашнего правительства Нетаньяху не продвигать запланированную аннексию участков Западного берега.
Визит Нетаньяху станет первым его официальным зарубежным визитом с момента возвращения к власти. Вообще, как замечают эксперты, очевидно, что любое правительство Израиля, как бы оно не относилось к арабам внутри страны, будет стремиться укрепить союзы с арабскими странами Ближнего Востока, в первую очередь с соседями (Египтом и Иорданией) и странами Персидского залива.
Ну и кстати. ОАЭ совсем недавно проголосовали в ООН за то, чтобы вопрос израильской оккупации разобрали в международном суде. В самом Израиле это не вызвало никакой реакции, укрепление связей продолжается, и ОАЭ получит еще оружие от Израиля. Зато в случае Украины ее "антиизраильские" голосования в ООН будут продолжать служить постоянной отмазкой, чтобы ей оружие не давать. А все на самом деле проще, Украина и в половину не столь важна для Израиля как Азербайджан или ОАЭ. О чем говорят и заявления нового министра иностранных дел и визит Нетаньяху в Абу-Даби.