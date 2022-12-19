Как у нас "произошла дружба народов"

Публикуя статью о том, что мусульманам надо отбросить иллюзии по поводу того, что они сумеют воспользоваться будь то ведущейся Кремлем войной или ее последствиями в виде падения существующего режима, чтобы возглавить всю территорию нынешней России (https://golosislama.com/news.php?id=41261), мы не думали, что она будет так убедительно проиллюстрирована нашими не-друзьями.

Заметку с нашего телеграм-канала репостнул известный русско-имперский блогер Игорь Димитриев (https://t.me/russ_orientalist/12917). И тут началось. Или, как принято писать в таких случаях в русском интернете, "произошла дружба народов".

В комментарии в наш телеграм-канал началось нашествие "дорогих соотечественников" (нет), возмущенных тем, что мусульмане всерьез смеют рассуждать о том, к чему им стоит стремиться - к тому, чтобы возглавить Россию или отделиться от нее?

Ведь они привыкли, что Россию возглавляют они, а единственное, что могут и должны делать мусульмане - это "служить белому царю". Причем, даже это некоторые из них рассматривают как привиллегию нам, альтернативой которой может и оптимально для них должно быть наше исчезновение. Но не со своими землями, а с той земли, которую они уже считают навечно своей.

В комментариях за эти дни мы в сконцентрированном виде увидели весь диапазон "аргументов", с которыми мусульманам в этой стране приходится сталкиваться всю свою жизнь (https://t.me/newsislamist/7230).

Например, что Ислам это варварство, мусульмане это дикари, а они нам принесли цивилизацию. На "ссать стоя научили" в этот раз не напирали, зато попрекали своими алфавитом, заводами, больницами и т.п.

Или писали, что не надо раскачивать лодку, а надо объединиться против западных геев и сатанистов.

Или изумленно спрашивали, кто в России притесняет мусульман и в чем именно, а когда им на это указывали, начинали доказывать, что так и надо - если не знаешь, что это свинина, ее можно в армейской столовке есть, платок женщинам носить не надо и т.д.

И только единицы самых разумных задавались вопросом - а если в стране обеспечить защиту прав всех граждан и равноправие людей разных конфессий, а ее преобразовать в конфедерацию, может быть так ее можно сохранить? Можно - было бы, если бы такие настроения были преобладающими и их носители определяли внутреннюю и внешнюю политику этой страны.

Однако преобладающие комментарии наглядно проиллюстрировали то, в каком обществе мусульманам приходится жить. И то, что при первой же возможности от него нужно отделяться и создавать свои общества так, чтобы наглядно продемонстрировать, кто на что способен и кто дикарь. После чего можно будет вернуться к разговору о том, кому кого лучше возглавлять.