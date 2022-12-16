Возглавить Россию или освободиться от нее?

По мере того, как вхождение в штопор путинской России становится очевидным, в мусульманской среде активизируются дискуссии о том, какими должны быть геополитические цели мусульман этой территории в случае слома режима.

В целом очевидно, что из всех радикальных и при этом реалистических альтернатив вперед вырываются сторонники обретения независимости порабощенных империей народов и в частности мусульманских. И есть несколько причин, по которым это происходит:

- российская оппозиция в целом производит политически невнятное впечатление в плане шансов на победу в борьбе с нынешним режимом и взятия власти, и в частности не вызывает доверия у порабощенных народов, включая мусульманских, для включения которых в свои ряды и диалога с которыми она не сделала ничего, когда это еще можно и нужно было делать;

- в российской истории уже не раз было так, что короткие периоды демократических революций и надежд сменялись длительными периодами реакции и реваншизма, которые начинались с расправ над порабощенными народами, в связи с чем все большее число людей приходят к выводу, что при любых власти и режиме Россия в ее нынешних границах и с ее военными возможностями, включая обладание ядерным оружием, будет угрозой для мира вовне и тюрьмой народов внутри;

- если на Западе еще остаются те, кто готов дать России и "хорошим русским" шанс на очередную "перестройку", то такие ее непосредственные соседи как Украина и ее ближайшие союзники, похоже, определились с тем, что империю зла надо ликвидировать, а не превращать в "империю добра", и начали взаимодействовать с национально-освободительными движениями порабощенных народов.

В итоге, если мы говорим о мусульманском крыле, то у мусульманских оппозиционеров - сторонников реформирования России, сегодня нет ни поддержки чахлой российской оппозиции, ни поддержки мусульманских стран, которые в большинстве заинтересованы в сотрудничестве с Кремлем, ни поддержки противников Кремля в мире. А вот у тех представителей мусульманских народов, которые берут курс на независимость, начинают появляться свои центры, площадки, медийные ресурсы, у кого-то даже зачатки своих армий на основе подразделений украинской армии.

И вот на этом фоне снова начинаются разговоры о том, что мусульманам надо стремиться не к развалу России и отделению от нее, а к тому чтобы ее возглавить и исправить. Но как именно это даже теоретически можно сделать? На столе два варианта - системный и антисистемный, так что рассмотрим их.

Системный заключается в том, что мусульманам надо активнее участвовать в войне на стороне России, проявляя себя, и тогда это приведет к тому, что мусульманские военные лидеры смогут возглавить "джихадизирующуюся" Россию. Мы много писали об этих иллюзиях в первые месяцы войны, подробно доказывая, почему эта ставка не сработает. И сейчас в этом плане нам проще, потому что те, с кем приходилось спорить в то время, сами пропали с медиа-радаров с активной пропагандой, а то и вовсе заявили, что перестают заниматься политикой, потому что она в России уничтожена.

В целом же совершенно очевидно, что ни к какому приходу к власти мусульман в России их активное участие в войне на ее стороне не приведет. Ведь приходу к власти в современных реалиях сопутствуют увеличение возможностей и умножение ресурсов, в то время как российская машина войны тупо уничтожает одно и перемалывает другое. Кстати, у всех, кто в это вовлечен, включая хваленный "Вагнер", в котором при кажущемся увеличении его сил и возможностей внутри происходит настоящий развал. Но мы-то говорим о мусульманах России, единственная перспектива которых в этой раскручивающейся мясорубке - стать для нее мясом и перемолоться в фарш во имя "русского мира". И больше ничего!

Но если с системным путем захвата России мусульманами все ясно, то остаются еще отдельные мечтатели, которые сбивают размышляющих мусульман с толку высокопарными разговорами о том, что мусульмане должны воспользоваться падением этой системы, но не для того, чтобы встроиться в мировую систему, а чтобы оседлать волну российского хаоса и направить ее против мировой системы.

Кому это предлагается делать - "тайна сия велика есть". Ведь даже талибы, обладающие реальными возможностями и ресурсами, не пытаются это сделать, и вероятно не потому, что не хотят, а потому что помнят, чем в прошлый раз для них закончился выход в одиночку против мировой системы. Равно как и ХАМАС или сирийские повстанцы, сосредоточившиеся на удержании своей территории. А тут эти надежды внушаются тем, у кого нет не то, что своей армии, но и даже зачатков массовой политической организации, которые эти мечтатели так и не создали за те годы, когда такая возможность для этого, казалось бы, была.

И тут надо понимать, что если завтра на территории России или пост-России начнется борьба за власть, определяющими будут два фактора и их соотношение между собой: количество и качество.

Если мы говорим о мусульманах, их перспективы так же будут зависеть от этих факторов. Там где их много, то есть, где есть количество, даже элементарного качества на уровне способности конвертировать массовое движение во взятие власти и организацию порядка на своей территории, будет достаточно, чтобы добиться успеха, если на то будет милость Аллаха.

Там же, где этого количества нет, гипотетически добиться успехов можно только очень высоким уровнем качества, благодаря которому мусульманское меньшинство сможет получить поддержку немусульманского большинства и возглавить его. А теперь зададимся вопросом - где у мусульманских диаспор России есть что-то подобное, в условиях, когда всех активных или посадили-убили, или выдавили зарубеж, а тех, кто остался отучили от активной общественной деятельности, уже не говоря о политической?

Поэтому, если спуститься с облаков мечтаний на землю, реальные политические перспективы у мусульманских сил есть там, где мусульмане обладают абсолютным демографическим большинством и/или (хотя бы при относительном большинстве) статусом на уровне квазигосударственных образований, позволяющим добиваться самоопределения. При этом даже там взятие власти еще не будет означать ее устойчивое удержание, без которого волна хаоса может накрыть вчерашних революционеров и те народы, которые они поведут. И тут выстраивание взаимоотношений с так называемой мировой системой тоже будет требовать ответственного подхода, от которого может зависеть успех или провал политического проекта. Потому что, чтобы представлять из себя что-то на мировой арене, надо обладать какими-то возможностями, а если вас задушат в зародыше, как было со многими отчаянными и дерзкими исламскими проектами на нашей памяти, угроза от вас будет исходить не мировой системе, а скорее окружающим мусульманам и тем, кто за вами пойдет.

Также стоит упомянуть и голоса, заявляющие, что мусульманам нужно идти не с национальными, а с более крупными проектами, вроде единого государства Кавказа или Идель-Урала. Заявлять можно что угодно вплоть до мирового государства, что тоже некоторые делали годами. Но на практике, чем более амбициозны такие заявления, тем меньше у их сторонников возможностей взять и удержать власть хотя бы "между двух ущелий". А так, конечно, если у вас есть возможности это сделать "от моря до моря", никто не будет против. Но именно сделать, а не подвести поверивших вам в очередной раз под разгром.

Наконец, диаспоры, то есть, ситуации, где мусульмане находятся в меньшинстве. Значит ли все сказанное, что им надо отказаться от любой политической активности там? Разумеется, нет. Просто она скорее всего будет идти в том формате, в котором ее ведут мусульмане в западных странах - как местные политики, но при этом мобилизующие поддержку своих сообществ и старающиеся защищать их интересы. И тут неплохой пример как раз мусульмане Украины, которые являясь меньшинством в немусульманской стране, проявляют себя как ее граждане, заслуживают доверие общества и расширяют пространство своих возможностей как мусульман.

И последний вопрос - а можно ли все это, все эти очаги потом как-то будет связать? Чисто теоретически можно, но двигаясь от частного к общему, а не наоборот. То есть, когда вставшие на ноги в отдельных местах мусульмане установят между собой взаимодействие, чтобы усиливать друг друга. Но вообще-то именно пространство России в этом смысле не должно представлять собой какого-то фетиша, ведь о нем ничего не сказано ни в Коране, ни в хадисах. Поэтому стремиться к взаимодействию поверх национальных границ мусульмане могут и должны в принципе, но приоритетные направления такого взаимодействия не обязательно должны находиться в пределах нынешних границ РФ.