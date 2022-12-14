БОБР: баталхаджинцев отправили на войну с Украиной

Баталхаджинцы, которых преследуют в родной Ингушетии, заслуживают на премию Дарвина в этом году. А как иначе назвать участие в кровавой авантюре Кремля, в составе кадыровских формирований?

Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) отправили на войну в Украину после подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео, сделанное в окопах "на передовой" – где именно расположился отряд, неизвестно. Представитель БОБРа Ахмед Белхороев, рассказал, что отряд входит в состав подразделения "Ахмат". Ранее Белхороев записал видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в защиту баталхаджинцев. Кадыров представил его как подполковника полиции, живущего с семьей и работающего в Чечне.

Напомним, о создании отряда БОБР стало известно в конце ноября, после того, как Рамзан Кадыров открыто вступился за баталхаджинцев, у которых проводили обыски из-за их возможной причастности к созданию террористического сообщества. Связаны ли эти два события, неизвестно.

Напомним, в братство баталхаджинцев входит около 20 тысяч человек. Они считают себя последователями ингушского шейха Батал-Хаджи Белхороева, жившего на рубеже 19-20 веков. В Ингушетии баталхаджинцы занимают серьезные позиции в политике и бизнесе. Семья Белхороевых известна своими дружескими связями с руководством Чечни. Нередки случаи, когда желающие разорвать связь с сообществом подвергаются преследованиям – некоторые вынуждены были покинуть республику и уехать туда, где до них не смогут добраться вчерашние соратники. В последние недели активизировалось преследование лидеров баталхаджинцев силовиками по различным обвинениям.