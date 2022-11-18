Ингушетия: лидера баталхаджинцев посадили на 9 лет

Суд признал виновным главу ингушского отделения Фонда социального страхования, одного из лидеров суфийского братства баталхаджинцев Якуба Белхороева в присвоении и растрате бюджетных денег, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вместе с Белхороевым виновными были признаны также Зарема Гайсанова и Роза Дакиева, бывшая жена чиновника Марем Муцольгова, сын Хаваж Белхороев, дочь Елизавета Полонкоева, его водители Белан Тачиев и Урусхан Точиев, а также садовник Бахрун Точиев. По версии следствия и суда, Белхороев по подложным документам переводил на их счета средства Фонда и таким образом за пять лет, с 2015 до 2020 год, похитил 18,3 млн рублей. Кроме того, прокуратура заявила, что Белхороев начислил себе около пяти млн рублей за несуществующий несчастный случай на производстве. При обыске у подсудимого дома нашли пистолет и патроны к нему.

Суд приговорил Якуба Белхороева к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретом в течение трех лет заниматься госслужбой. Водителям Белану Тачиеву и Урусхану Точиеву назначили четыре и три года лишения свободы условно. Гайсанова, Дакиева и экс-супруга Муцольгова получили по три года условно. Садовника Бахруна Тачиева приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении детей Белхороева выделили в отдельное производство, его дочь Полонкоева объявлена в федеральный розыск.

Подсудимые должны выплатить штраф в размере 17,5 млн рублей. Кроме того, у Белхороева в пользу государства забрали автомобиль Maybach.

Напомним, что Якуба Белхороева задержали 10 июля 2020 года. После этого он был лишен мандата депутата Народного собрания Ингушетии, а также исключен из партии "Единая Россия".

После Белхороева были арестованы и многие другие баталхаджинцы. 12 членам братства предъявлено обвинение в создании террористического сообщества и теракте. В ноябре 2022 года у членов братства прошли новые обыски и задержания. Их родственники утверждают, что им подкинули оружие и наркотики.