Сын Аслана Масхадова ответил папе римскому

Анзор Масхадов, сын убитого президента Чеченской республики Ичкерия Аслана Масхадова обратился к папе римскому Франциску из-за его слов об исключительной жестокости чеченцев, воюющих в составе российской армии.

Масхадов напомнил о репрессиях российского государства в отношении чеченского народа, о двух войнах в республике и нарушениях прав человека при действующем руководстве.

"Чеченцы воевали с Россией 400 лет, мы были депортированы с нашей родины, нас убивали и пытали. В ходе последних двух войн [в Чечне]... было убито более 300 тысяч чеченских мирных жителей, из них более 40 тысяч – дети. Наши города и села были разрушены русскими оккупантами, треть населения Ичкерии была вынуждена покинуть нашу страну из-за путинского режима", – заявил Анзор Масхадов.

Ответственность за участие жителей Чечни в российском вторжении в Украину он возложил на "диктатуру, контролируемую [президентом Владимиром] Путиным и его марионеткой [Рамзаном] Кадыровым". Масхадов указал, что в республике нет свободы слова и мнения, и что жителей республики "продолжают похищать, пытать и убивать".

"Кадыров под давлением отправляет молодых чеченцев воевать в Украину... Но я уверен и знаю, что чеченцы против этой войны, это мнение чеченского народа", – утверждает Масхадов.

Далее он со ссылкой на данные Службы безопасности Украины заявил, что среди российских военных, которые весной убивали мирных жителей в Киевской области, было всего двое бойцов из Чечни. Список СБУ, о котором, вероятно, идет речь, был опубликован в апреле, в нем указаны военнослужащие 64 мотострелковой бригады, которые, как считает украинская спецслужба, причастны к убийствам в Буче. В этом списке действительно упоминаются только двое чеченцев.

Масхадов обвинил российскую пропаганду в "демонизации" чеченцев. Он напомнил, что на стороне Украины в составе добровольческих батальонов воюют уроженцы Чечни из числа сторонников Ичкерии.

"Правда в том, что много чеченцев воюет в Украине против российских оккупантов. Они борются за нашу свободу, за свободную Ичкерию, за Украину и за все страны Европы... Они борются против российской жестокости в Украине. Мы не хотим, чтобы кто-либо помогал русским демонизировать наш народ, чеченцев. Мы хотим защитить наш народ и хотим быть свободными от России", – заявил Масхадов.

На слова понтифика ранее также отреагировал уехавший из-за России из-за преследований чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев. В частности, он заявил, что "войну в Украине начали не чеченцы и не буряты", и что Чечня, по его оценке, это "колонизированная республика", пострадавшая от России.