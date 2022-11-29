С больной головы на здоровую: о чем сказал папа Римский?

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину глава самой значительной христианской церкви в мире папа Римский Франциск отметился целым рядом странных заявлений. Он то совершенно не к месту и не ко времени сообщал о "гуманизме" русского народа и своей любви к Достоевскому, вдохновителю христиан, то намекал, что Западу не следует поставлять оружие Украине, то повторял кремлевскую пропаганду о том, что НАТО спровоцировало вторжение России. И в целом папа под соусом "миротворчества" демонстрировал русофилию и типичный нарратив про "обе стороны".

Все эти заявления особенно остро воспринимались в Украине, где значительная часть населения (особенно на западе страны) являются католиками и греко-католиками. Некоторые украинские эксперты открыто назвали позицию папы пророссийской.

Но понтифик решил не останавливаться и пробил таки очередное дно. В недавнем эксклюзивном интервью христианскому журналу America он заявил следующее:

"Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принял мученическую смерть. Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самым жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее",— сказал папа Франциск.

Удивительно, но в том же самом интервью папа осудил расизм, назвав его "грехом против Бога" и высказавшись о солидарности с афро-католиками и коренными народами Америки. Видимо, как у многих западных "гуманистов" и "пацифистов" для папы расизм существует только на Западе. А в России, например, есть одни лишь сверхдуховные гуманисты, и лишь дикарские меньшинства портят иногда благостную картину.

Впрочем, скорее всего роль играет не расовый, а религиозный фактор. Не будет забывать, что папа это глава католической церкви, исторического врага мусульман и монголов.

Не удивительно, что слова папы тут же подхватили кремлевские пропагандисты, с радостью указав на противоречие. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

"Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины".

А вот что ответил глава Бурятии Алексей Цыденов:

"Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций".

На самом деле, если бы папа действительно интересовался русской традицией, то он мог бы прочитать великого русского писателя Льва Толстого, а именно его повесть роман "Хаджи-Мурат". Настоящий пацифист и знаток русской традиции, без всякого расшаркивания перед "гуманизмом" русского народа описал зверства русской армии в долгой Кавказской войне. Сцена разорения ("зачистки" сегодня бы сказали) русскими чеченского аула содержит следующие строки:

"Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им."

Можно сделать при желании длинный экскурс в историю и рассказать о жестокости Ермолова и прочих русских командиров в Кавказской войне, о зверствах белых и красных (опять же русских) в годы революции и гражданской войны, о сталинских депортациях, о кровавых колониальных войнах рубежа 20 и 21 веков (Самашки, Новые-Алды и так далее).

А можно показать многочисленные материалы правозащитников из Мемориала или Гулагу.нет, и рассказать папе, какое место в "русской традиции" занимает швабра или кувалда.

Можно кстати приложить свидетельства ряда переживших российскую оккупацию украинцев, которые утверждали, что "этнические русские" солдаты были хуже кадыровцев в обращении с мирными жителями. Хуже кадыровцев быть в принципе не просто, но однако же есть и такой опыт.

Можно напомнить также о том, что значительная часть нерусских меньшинств уже изрядна русифицирована и даже христианизирована. Чем крещенные азиаты Шойгу и Омурбеков не русская традиция?

А можно и не углубляться в историю российского колониального насилия, а просто принять за данность, что виновником абсолютно всех зверств и военных преступлений в Украине может быть исключительно российская традиция. А использование туземных колониальных частей - чеченцев, бурятов, башкир, тувинцев, да кого угодно - это органичная часть российской традиции, также как ею раньше почти во всех войнах использовались казаки и служилые татары. Ни чеченцы ни буряты ни тувинцы ни якуты не нападали на Украину. Они все пришли в составе российской армии для защиты "русского мира".

Но будем откровенны - взгляды папы на самом деле не принадлежат одному лишь папе. Тоже самое транслирует российская либеральная и правая оппозиция, заранее свалившая все зло путинского режима на голову национальных меньшинств. В их представлении Чечня и Бурятия это не регионы России, а едва ли не суверенные союзники, воюющие в коалиции с РФ, причем в этой коалиции они занимают лидирующие места. От этого, увы, не сохранены даже украинские ресурсы, и хотя там почти нет похвалы в адрес "русской традиции", зато есть регулярные "российские и чеченские войска", "кавказские наемники" (кадыровцы это регулярные сотрудники силовых структур РФ, а не наемники) и так далее.

Есть мнение, которое не стоит списывать со счетов ни в коем случае, что и российская оппозиция и ряд западных элит (которых может представлять старый иезуит Франциск), уже заранее таким образом готовятся к России без Путина. России, в которой вся ультранационалистическая и имперская "русская традиция" выйдет сухой из воды, а козлами отпущения будут объявлены нерусские меньшинства, и где соответственно сверхцентрализация государства вкупе с карательными походами лягут в русло "крестового похода за демократию".

Для мусульман Северной Евразии крайне важно не допустить этого. Не давать спуску откровенно русофильским и исламофобским заявлениям папы, и не обращать внимание на речи "защитников", вроде Захаровой. И те и другие следует своей повестке ради одной цели - переложить вину с больной головы на здоровую.