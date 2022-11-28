Чеченская диаспора во Франции создала свое движение

Во Франции 25-26 ноября прошел первый международный съезд объединенной диаспоры Чеченской республики Ичкерия, на нем было объявлено о создании движения "Единая сила".

Участниками съезда – в том числе дистанционно – стали порядка 200 представителей чеченской диаспоры из разных стран, среди них 80 делегатов, избранных местными диаспорами, сообщают Кавказ.Реалии.

На съезде был учрежден постоянно действующий совет, председателем которого избран руководитель комитета "Толам" Джамбулат Сулейманов, а его заместителем – Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии (1997 – 2002) Аслана Масхадова.

Основной задачей съезда Сулейманов называет укрепление международных связей и защиту интересов чеченцев как на родине, так и за границей.

"За рубежом проживает полмиллиона чеченцев – это четверть этноса. Но в отличие от находящихся на территории Чечни, мы можем открыто заявлять свою позицию и отстаивать права", – рассказал он.

Среди гостей съезда были представители чеченского оппозиционного движения 1ADAT. Также в работе съезда участвовали депутаты Верховной рады Украины Дмитрий Наталуха, Александр Мережко, Егор Чернев, Муса Магомедов и Алексей Гончаренко, украинский общественный деятель Дмитрий Кончинский.

Другая часть чеченской диаспоры 27 ноября проводит в Брюсселе конференцию сторонников независимости Чеченской республики Ичкерия. В ее программе заявлены не только члены правительства республики за рубежом, но и нечеченские политики, среди них: члены Европарламента Анна Фотыга, Раса Юкнявичене, депутаты Верховной рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, американские аналитики Януш Бугайски и Пол Гобл, Дэвид Сэттер.

Ну а мы напомним то, о чем говорили ранее: "Чтобы знамя Ичкерии находилось в одних крепких руках, а не вырывалось из одних чеченских рук другими на радость врагов."