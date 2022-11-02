Украина - Ичкерия: признание без единства

После официального признания Ичкерии оккупированной "Российской Федерацией" Верховная Рада Украины сделала следующий шаг в деле поддержки борьбы чеченского народа за национальное освобождение.

Вчера глава комитета по внешней политике и межпарламентскому взаимодействию Верховной Рады Украины Александр Мережко и член того же комитета Богдан Яременко официально приняли в стенах украинского парламента Анзора Масхадова, представителя батальона Шейха Мансура, и Джамбулата Сулейманова, главу организаций "Барт Маршо" и "Толам".

Информация о встрече была размещена на страницах Верховной Рады и ее профильных комитетов, представительства Украины в Совете Европа, а также видных украинских политиков.

В данном случае обращает на себя внимание, что первые шаги по официальному развитию сотрудничества с представителями Ичкерия украинские официальные лица стали делать вместе с Масхадовым-Сулеймановым, а не Ахмедом Закаевым. При этом, как известно, и у Закаева на территории Украины есть поддерживающие его чеченские добровольческие формирования, он открыл в ней свое представительство и проводит в ней свои политические мероприятия, что было бы невозможно без наличия определенной поддержки в Киеве.

Сразу хотим подчеркнуть, что рассуждая об этом мы ни в коем случае не хотим превознести одних претендентов на роль представителей Ичкерии и унизить других. При том, что замечательно относимся к брату Джамбулату, считая, что он оптимально воплощает в себе соотношение исламской мировозренческой основы с национально-политическим реализмом.

Суть же проблемы заключается в том, что Ичкерия еще не успела (заново) состояться ни фактически, ни дипломатически, а претендентов на то, чтобы ее представлять уже несколько даже в одной Украине. И при том, что их начинают пока на таком, полуофициальном уровне (т.к. все-таки это еще не дипломатическое признание) признавать иностранные государства, сами они друг друга не признают.

Так что, новость эта вызывает двоякие чувства. С одной стороны, радостно от того, что Ичкерию не просто признают в общем, но и начинают взаимодействие с ее конкретными представителями. С другой стороны, печально, что сами претенденты на роль таковых не признают друг друга.

Поэтому искренне желаем чеченским братьям ради Аллаха переступить через личные обиды и найти путь к примирению и объединение. Чтобы знамя Ичкерии находилось в одних крепких руках, а не вырывалось из одних чеченских рук другими на радость врагов.