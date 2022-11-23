От кого мусульманам РФ надо защищать свои честь и имущество?

Мы продолжаем разбирать аргументы, которыми пичкают нынешних и будущих российских имамов и муфтиев в Российском Исламском Институте в рамках курса "Формирование общероссийской гражданской идентичности мусульман России". Предыдущий разбор этой пропаганды можно почитать тут и по ссылке внутри той статьи (https://golosislama.com/news.php?id=41193).

Итак, так как Шариат признает такие выявленных учеными ценности (макасиды) как религию, жизнь, имущество, сохранность происхождения, разум, в один ряд с которыми ставится и честь, то по словам одного из лекторов мусульмане России, воюя против Украины, участвуют в Джихаде ради защиты таких макасидов как честь и имущество. Мол, в случае, если Россия проиграет, ее население будет унижено и его заставят платить репарации, то есть, отберут у него его имущество.

То есть, по мнению этих холуев Кремля, когда в России в колониях насилуют и иными способами унижают мусульман за соблюдение Ислама, это не требует от ее мусульман Джихада за защиту своей чести.

И когда суды запрещают переводы Корана и хадисов, сборники молитв и поминания Аллаха, общепризнанную и свободно издаваемую во всех нормальных странах исламскую литературу, это тоже не не требует от ее мусульман Джихада за защиту своей чести.

И когда подбрасывают оружие, наркотики и "экстремистскую литературу" и потом при аресте избивают, кладут на пол с завязанными руками и снимают все это на камеру, показывая по телевизору исламских проповедников, студентов знания, издателей, это тоже не требует от ее мусульман Джихада за защиту своей чести.

И когда запрещают, в том числе на мусульманских землях, где живут соблюдающие мусульмане, девочкам и девушкам ходить в школы и институты в хиджабе, это тоже не требует от ее мусульман Джихада за защиту своей чести.

Но требуется от мусульман Джихад ради защиты чести Путина, Медведева, Соловьева и Симоньян, а также Пригожина и Судовикина, одни из которых тысячами убивали мусульман, а другие приказывали или оправдывали это.

Но требуется от мусульман Джихад ради защиты чести патриарха Кирилла, Дугина, Малофеева и Стрелкова, которые ведут войну за то, чтобы официально превратить Россию в православное государство, в котором мусульмане не только фактически (как сейчас), но и узаконенно станут людьми второго сорта.

И та же логика предлагается в отношении защиты имущества.

Не требуется от мусульман России Джихад, чтобы прекратить ограбление мусульманских земель и изъятие из них в казну Кремля налогов, а также добычу российскими компаниями нефти, газа и других природных ресурсов.

И не требуется от мусульман России Джихад, чтобы не позволять расходовать свои налоги на дворцы Путина, Медведева и еще сотен главарей этого режима, купающихся в баснословной роскоши, когда детям в этой стране собирают деньги на лечение от рака за рубежом.

И не требуется от мусульман России Джихад, когда отнимается имущество мусульман путем сноса возводимых им на своей земле мечетей, как было с Артуром Русяевым, которого за защиту своих и своих единоверцев прав в судебном порядке бросили в колонию и убили там. И когда это произошло, от мусульман тоже не требовался Джихад - и не только мечом, но не дай Бог и неосторожным словом.

Но требуется Джихад и расходование миллиардов и миллиардов, чтобы бомбить Украину дорогостоящим оружием и выплачивать гробовые убитым там, только ради того, чтобы из тех средств, которые потом все равно пойдут на путиных, шойгу, пригожиных, соловьевых, симоньян и т.д. преступников не заставили компенсировать весь тот ущерб, который они и их пособники из числа подобных "мусульман", нанесли народу Украины, включая ее мусульман.

О, обладатели разума, требуется ли тратить время, чтобы подробно останавливаться на разоблачении этого абсурда, очевидного любому, у кого есть хотя бы крупица имана, а также разума и чести?

Нет, воистину, это ясное дело. А напоследок советуем посмотреть и прослушать выступление об этом одного из призывающих, который как раз и был изгнан из своего дома с отъемом у него тех шариатских прав, защитой которых оправдывают свои мерзости эти мерзавцы

https://youtu.be/6tKr8smkFEs