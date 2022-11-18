Мусульмане России не обязаны быть лояльными ее режиму

Не так давно мы писали о намечающемся в казанском Российском Исламском Институте курсе промывания мозгов его учащихся и преподавателей под названием "Формирование общероссийской гражданской идентичности мусульман России" (https://golosislama.com/news.php?id=41157).

Один из наших читателей не поленился и посетил этот курс. И решил поделиться своими впечатлениями и размышлениями в связи с ним, которые мы и приводим ниже.

"Я не поленился, послушал. Основная мысль там звучит, что необходимо встраиваться российским мусульманам в российскую нацию. Понятно, что государства образуются по национальному признаку и что мусульмане могут жить и не в мусульманском государстве, являясь ее гражданами. И действительно есть основа в шариате, что нельзя поднимать бунт, пока мусульманам разрешается в немусульманских странах выполнять 5 целей шариата: защита религии, защита жизни, здоровья, чести, имущества. И было показано, что российское законодательство не противоречит шариату, что мусульмане спокойно могут выполнять свои религиозные обязанности. Все это сводится к лояльности любому правителю.

Другой момент, что какую нацию в России строят? Говорит Полосин, если не хотите становиться российской нацией, вам ни кто не запрещает уехать и получить гражданство другой страны. Шариат этого не запрещает, но с точки зрения шариата, вы должны учитывать что вы теряете все шариатские права по отношению к этой территории, в том числе и право наследования. Приводили примеры предательства в том смысле, что во время войны нельзя по шариату переходить на сторону врага, в общем все актуальные темы.

То есть, если ты россиянин, то ты в любом случае автоматически поддерживаешь войну, что бы ее не поддерживать ты должен не иметь российского гражданства. Получается так, что если ты захочешь выступить на стороне Украины у тебя должно быть украинское гражданство.

Мне непонятно вот что: когда ты себя не чувствуешь часть вот такой гражданской идентичности, тебе говорят убирайся, мусульманин не может поддерживать бунт против своего правителя и тем более иметь право на самоопределение и отделения территорий, и те же самые мусульмане которые против вмешательства во внутренние дела государства поддерживают вмешательство своей страны в дела другого государства. Пусть тем, кто не чувствует гражданской идентичности с Украинской нацией скажут, что бы они убирались в Россию и становились россиянами и пусть территории Украины оставят в покое. Почему у российского мусульманина не возникает вопроса, что поддержка агрессии России - это харам на тех же самых доводах, которые приводят в курсе лекций по гражданской идентичности в пользу строительства российской нации?"

От себя добавим следующее.

Автор и ведущий этого курса Полосин пытается манипулировать формальными категориями гражданства как договора, обязывающего только гражданина. Однако умалчивает, что в каждом конкретном случае у этого контракта есть условия, сформулированные в законе конкретного государства.

Например, Саудовская Аравия это неограниченная монархия, и поэтому можно сказать, что получая право в ней жить (гражданство или подданство иностранцу там все равно никто не даст), ты с этим соглашаешься, а если не нравится, то езжай в другую страну.

Хорошо, но у России ее основной закон (конституция) совсем другой. В нем в первой главе прописано, что она является правовым, демократическим и федеративным государством, для которого главной ценностью являются человек, его права и свободы. А во второй главе очень подробно все эти права и свободы описаны. Включая свободу слова, право на митинги, создание партий, независимых СМИ, религиозный призыв и т.д., и т.д.

А теперь пусть каждый проведет эксперимент - прочитает эти две главы и скажет, что из них со своей стороны выполняет власть, а что нет (http://www.constitution.ru/). Да, потому что это то, о чем умалчивает Полосин - в отличие от таких стран как Саудовская Аравия в странах, провозгласивших себя демократическими, закон обязывает не только гражданина, но и власть. И если власть свои обязательства и права гражданина грубо попирает, то с гражданина тем самым снимаются его обязанности по лояльности власти. Вне зависимости от его вероисповедания, так как закон такой страны не различает граждан по этому принципу.

Поэтому, как в пространстве Исламского мира, если правитель отверг Шариат и насаждает куфр, коллективной обязанностью мусульман становится устранить его (при необходимости всех условий, о которых мы сейчас не говорим), так в демократическом пространстве, к которому себя отнесла Россия принятием такой конституции, попрание правителем основ конституционного строя государства и прав граждан дает им общепринятое право на восстание.

Поэтому вся идеология "общероссийской гражданской идентичности мусульман России", продвигаемая Полосиным, не стоит и бумаги, на которой написана (хотя и оплачена немалыми кремлевскими грантами), даже не с точки зрения Ислама, а с точки зрения подмены им смысла понятия гражданства, предполагаемого российской конституцией. Причем, важно подчеркнуть, что он это прекрасно знает как человек, который в свое время отстаивал принципы российской конституции, когда это еще можно было делать и выступал против сворачивания ее основ, как то насаждения государственной идеологии, превознесения РПЦ над другими религиями, отмены федерализма, внедрения национал-религиозного шовинизма ("русского мира") и т.д. Но когда все это уже состоялось и перед ним встал выбор, уходить в оппозицию всему этому (хотя бы молчаливую) или поступать на службу совершившему это режиму, он выбрал второе. И сейчас строит из себя лояльного гражданина, хотя настоящий гражданин как раз должен был бы бороться за восстановление конституционных основ страны против растоптавшей их власти.

Еще одна полосинская манипуляция (намеренная, так как он это прекрасно понимает) заключается в том, что он ставит российских мусульман в положение каких-то иммигрантов, приезжающих в чужую страну и получающих ее гражданство. Хотя они в своем большинстве не просто родились в ней, но родились на своих землях, захваченных ей.

И тут встает еще один вопрос, который Полосин старательно обходит стороной. Вообще-то в основе, по Шариату, если мусульманские земли захвачены немусульманской страной, то на мусульман, не совершивших с них Хиджру, ложится обязанность их освободить. И теоретически альтернатива этому может быть только одна, которая возвращает нас к предыдущему. Если бы, как об этом говорит российская конституция, это был не захват Россией мусульманских земель, а их добровольное участие в российской федерации на основе самоопределения народов, то тогда можно было бы о чем-то говорить.

Но Полосин прекрасно знает, что ничего подобного нет, потому что федерализм в России растоптан, право наций на самоопределение отрицается, президенты республик и конституционные суды упразднены, их главами назначаются московские наместники, и т.д., и т.п. Что означает реальность захвата и оккупации мусульманских земель, а не их добровольного участия в федерации.

Таким образом, ни с точки зрения конституционных основ самой России, попранных ее власти, ни с точки зрения жителей и выходцев из мусульманских земель, захваченных и оккупируемых ей (в силу отрицания ее же собственного принципа федерализма) ни о каких обязательствах лояльности мусульман России к ее режиму не может идти и речи.