Касым-Жомарт Токаев переизбран президентом Казахстана

В Казахстане на выходных прошли внеочередные выборы президента. Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,3% голосов избирателей. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Глава ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что участие в голосовании приняли почти 70% избирателей, то есть 8,3 миллиона человек. Из них около 6,5 миллиона проголосовали за действующего президента. Остальные кандидаты набрали около 2-3% голосов.

По данным международного института региональных исследований «Открытое общество», против всех кандидатов проголосовали 5,2% избирателей.

«Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе», — прокомментировал Токаев результаты выборов.

Оппонентами Токаева были пять малоизвестных кандидатов, так что в реальности никакой конкуренции у него не было.