Бумеранг: кувалдой Пригожина - по русским головам

Варварская казнь кувалдой зэка-дезертира Евгения Нужина вагнеровцами потрясла многих.

Потрясает тут даже не столько жестокость, так как смерть от нее почти мгновенная и не более мучительна, чем смерть от попадания в голову пули или осколка от снаряда, от чего сейчас каждый день погибают сотни людей. Потрясает демонстративность и откровенность этого буквально террористического (то есть устрашаивающего) акта и фактическое принятие ответственности за него человеком, который все больше начинает определять политику путинской России - Евгением Пригожиным.

Много разговоров в эти дни идет о том, почему на это не реагируют "правоохранительные органы России" (предельно смешной вопрос) или почему такой обмен допустили украинские власти и был ли он оправдан (вопросы куда более серьезные).

Однако вспомним о другом - о принципе бумеранга.

Ведь впервые кувалда демонстративно была применена вагнеровцами в Сирии в 2017 году в отношении местного жителя (https://golosislama.com/news.php?id=32231). И его убивали действительно изуверски, не мгновенно и одним ударом, а сперва калечили, а потом и вовсе сожгли живьем. Этому, конечно, возмутились российские правозащитники и оппозиционные СМИ, но в целом реакция на это российского населения была безразличная, впрочем, как и на все, что происходит в его стране или творится ей в мире. Больше того, не побоимся сказать, что немало россиян одобрили это изуверство, потому что "так с этими басурманами и надо". Ну и вот, как следствие, пригожинские кувалды начинают крошить уже русские головы.

Кстати, и сейчас находится немало тех, кто одобряет даже это. Мол, "так и нужно поступать с предателями". Только есть один момент - как совсем недавно обычный зэк Евгений Нужин не мог предположить, что окажется этим "предателем", так завтра таковым вполне может оказаться много кто из одобряющих его казнь сегодня.

Вот что об этом пишет сам Пригожин: "...не забывайте, есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою Родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели".

То есть, наивен тот, кто полагает, что кувалда грозит только сдавшимся в плен. Как следует из слов Пригожина, предателем может быть объявлен любой "отсиживающийся в кабинете", у кого завтра вагнеровцы захотят отжать бизнес или кто не захочет им помагать в их преступлениях.

А это значит, что совсем скоро можно будет увидеть, как кувалдами по головам орудуют не только в неизвестных помещениях, но и на Красной площади на Лобном месте, возрождая таким образом старинные традиции. И если вы живете в России и не пытаетесь это изменить, не факт, что эта голова не будет вашей.