Русские наемники пытают сирийцев. Россия игнорирует

В интернете появилось видео с кадрами мучительной пытки сирийца российскими наемниками. Люди с крепкой психикой, желающие увидеть это видео сами, могут сделать это по этой ссылке в конце материала.

Мужчину, обвиненного в том, что он игиловец, методично калечат (убивают) кувалдой под издевательские реплики на русском с характерным южнороссийским выговором. На нашивке у одного из палачей надпись на русском "Я просто сделаю тебе очень очень больно". Рядом валяется отрезанная голова, как вариант - голова заживо закопанного человека. Фоном играет музыка из известной садистской песни "Я российский спецназ", слова у которой такие:

"Горит деревня, бежит чеченка-мать

И не желает мне ребёнка отдавать,

А я снимаю с плеч тяжелый автомат,

Беру ребенка и убиваю мать.

Я — российский спецназ,

Мне на все наплевать,

С автоматом в руках

Я иду убивать".

У тех, кто анализировал видео, нет никаких сомнений, что речь идет о "вагнеровцах" - российских наемниках из частной военной компании, бизнес которых, как мы недавно писали, курирует (точнее, прикрывает) повар Путина Евгений Пригожин.

Комментарии тут, конечно, излишни, а факты говорят сами за себя. Те, кто не верят в то, что "наши ребята" могут такое вытворять, могут теперь в этом убедиться сами, чтобы понять, что они вытворяют не только в Сирии, но и на востоке Украины, а до этого в куда более массовых количествах вытворяли в Чечне. Кстати, ветеранами боевых действий (геноцида) в последней и являются многие "вагнеровцы", сейчас спущенные на Сирию и Донбасс.

Единственное, что можно сказать, что в любой цивилизованной стране появление такого видео, свидетельствующего о том, что вытворяют ее пусть даже наемники, спровоцировало бы огромный скандал. Так это было, например, в США, когда были опубликованы фото со сценами пыток в тюрьме Абу Грейб в Ираке. Но это в цивилизованных странах. В России же реакция была предсказуемой - "это провокация", "постановка" и "вы_все_врете".