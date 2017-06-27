Кровь и нефть Сирии для повара Путина

(На фото - Владимир Путин с Евгением Пригожиным)

Питерский сайт "Фонтанка" слил компромат, свидетельствующий о том, что использование нефтяных месторождений в Сирии, перешедших под военный контроль Кремля, а также завоевание этого контроля на коммерческой основе отданы частной фирме... повара Путина - Евгения Пригожина. Что интересно вдвойне, сайт "Фонтанка" известен своими связями с определенными кругами российских спецслужб, что может свидетельствовать о их недовольстве такой политикой Путина...

Итак, речь идет о том, что со стороны России под эгидой Министерства энергетики в отношения с марионеточным дамасским режимом по вопросам сирийской нефти вводится компания ООО «Евро Полис».

Без всяких тендеров и конкурсов, которые были бы проведены в любой нормальной стране - контракты на миллиарды долларов передаются фирме с единственным работником и уставным капиталом 10 тысяч рублей, без контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты. Чем же она примечательна? А вот чем:

"19 января 2017 года у «Евро Полис» меняется собственник – единственным участником ООО становится ЗАО «Нева». Искать предприятие по адресу регистрации в Петербурге на Загребском бульваре, дом 21, так же бесполезно, как «Евро Полис» в Красногорске. Зато персона генерального директора говорит о многом: Валерий Чекалов. Он же генеральный директор и формальный собственник ООО «Коллектив-Сервис» на 17-й линии Васильевского острова. Номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний: начиная от «Магазина купцов Елисеевых» и «Музея шоколада» и заканчивая давно прогоревшими «Блиндональт-инвест» и «Блиндональтсом».

Евгений Пригожин – петербургский миллиардер, связанные с ним компании занимают на рынке армейского госзаказа положение, близкое к монопольному.

Свой бизнес Пригожин начал в сфере общественного питания. Ему принадлежит ресторан «Старая таможня» на Васильевском острове и ещё несколько ресторанов, в том числе — точка питания в Доме правительства. Евгений Пригожин традиционно обеспечивает ресторанное обслуживание на мероприятиях президента".

Далее, эксперты "Фонтанки" пишут: "Если взять за основу мировые цены на нефть и газ, отнять 10 – 15 процентов обычной доли правительства и разделить на четыре, то месячная выгода от сирийской войны вряд ли составит более 100 миллионов долларов США. Расходы на боевые действия, напомним, возмещаются отдельной строкой".

Итак, разъясняем - расходы на боевые действия в Сирии вешаются на российский бюджет, а доходы оседают в фирме повара Путина. Неплохо?

Еще один участник "освоения сирийской нефти" - "АО «Стройтрансгаз», которое считают собственностью Геннадия Тимченко, бизнесмена, известного близостью к Владимиру Путину". При этом информация о заслугах, за которые она выбрана для обслуживания такой хлебной кормушки, засекречена - "Ответ пресс-службы Минэнерго тот же, что и по меморандуму с «Евро Полис»: «корпоративная тайна»".

Ну что тут сказать? Навальный с его "Димоном", как говорится, "нервно курят в сторонке". Ведь речь в данном случае идет не о "безобидном" распиле недвижимости в России и виноградников в Италии, а бизнесе на крови - тысяч погибающих под бомбами сирийцев, да и российских ихтамнетов, находящихся там в качестве бесправных наемников. Которых отправили воевать за личный бизнес Путина и его поваров.