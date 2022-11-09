Теракт в Ширазе: иранские власти говорят об иностранном следе

Боевик, открывший стрельбу в мавзолее Шах-Черах в Ширазе (провинция Фарс), был гражданином Таджикистана, сообщает официальное информационное агентство Ирана.

Напомним, что 26 октября трое неизвестных открыли стрельбу в одной из пяти величайших шиитских святынь Ирана. Согласно официальным данным, жертвами атаки стали 13 человек, 27 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в ряде стран группировка ИГИЛ (ИГ). Агентство Associated Press пишет, что до этого власти, не предоставляя доказательства, пытались обвинить в нападении участников мирных антиправительственных протестов.

Агентство ИРНА 7 ноября сообщило, что открывший стрельбу в мавзолее боевик опознан как выходец из Таджикистана Субхон Комрони по прозвищу «Абу Аиша». Он скончался в больнице на юге Ирана спустя несколько дней после нападения от ранений, полученных во время ареста.

По данным министерства разведки Ирана, всего по подозрению в причастности к организации нападения на мавзолей Шах-Черах были задержаны 26 человек. Все они являются гражданами Азербайджана, Таджикистана и Афганистана.

"Главным организатором и координатором действий террористической ячейки внутри страны являлся гражданин Азербайджана, который по прибытии в Тегеран немедленно связался с представителями группировки ИГ в Афганистане и уведомил их о том, что находится в Иране, - цитируют иранские СМИ заявление ведомства.

IRNA сообщает также, что аналогическое нападение было запланировано в городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции Систан и Белуджестан, где недавно произошли крупные беспорядки. Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным.